Atlético tem seu segundo melhor desempenho defensivo nos pontos corridos

Defesa do Atlético vem tendo bons números com o técnico Cuca (foto: Pedro Souza/Atlético) conseguiu 'regular' o seu sistema defensivo. Sob comando de Cuca, o Galo vem realizando partidas seguras e sofrendo poucos gols. Diferentemente de temporadas anteriores, o Atlético'regular' o seu sistema defensivo. Sob comando de Cuca, o Galo vem realizando partidas seguras e sofrendo poucos gols.





Desde o retorno do treinador à Cidade do Galo, a equipe entrou em campo 31 vezes. Destas, passou 16 (mais da metade) sem sofrer gols.





LEIA MAIS 17:13 - 15/07/2021 Presidente dispara contra recepção oferecida pelo Boca Juniors ao Atlético

08:27 - 15/07/2021 Tóquio 2020: o surfista olímpico que precisou aprender a andar de novo após lesão cerebral

07:41 - 15/07/2021 Hulk segue decisivo no Atlético, mas chega a dez jogos sem marcar gols importante para o Atlético tentar avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Na próxima terça-feira, às 19h15, no Mineirão, o Galo recebe o Boca Juniors e precisa da vitória para se classificar. Em caso de empate sem gols, a disputa vai para os pênaltis. Sendo assim, a equipe precisa evitar que o time argentino balance as redes para ter tranquilidade no ataque em busca do resultado positivo. Não ser vazado, inclusive, épara o Atlético tentar avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Na próxima terça-feira, às 19h15, no Mineirão, o Galo recebe o Boca Juniors e precisa da vitória para se classificar. Em caso de empate sem gols, a disputa vai para os pênaltis. Sendo assim, a equipe precisa evitar que o time argentino balance as redes para ter tranquilidade no ataque em busca do resultado positivo.





No Brasileiro





O Atlético tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro 2021, com nove gols sofridos em 11 partidas realizadas. O número é o mesmo de Fortaleza, Flamengo e Atlético-GO. Apenas o Corinthians, com oito, foi menos vazado.





Esse é o segundo melhor início do Atlético nos pontos corridos. Com o mesmo número de jogos, o Galo só sofreu menos gols no Brasileiro de 2012, quando também era comandado pelo técnico Cuca. No período, o alvinegro foi vazado oito vezes.





A expectativa é pela manutenção dos bons números no duelo das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19h, o Galo visita o Corinthians em busca da quinta vitória seguida na competição.





Número de gols sofridos pelo Atléticos nas primeiras 11 rodadas do Brasileiro





2003 - 15 gols sofridos

2004 - 17 gols sofridos

2005 - 19 gols sofridos

2006 - Não disputou

2007 - 14 gols sofridos

2008 - 16 gols sofridos

2009 - 12 gols sofridos

2010 - 21 gols sofridos

2011 - 20 gols sofridos

2012 - 8 gols sofridos

2013 - 16 gols sofridos

2014 - 11 gols sofridos

2015 - 11 gols sofridos

2016 - 16 gols sofridos

2017 - 12 gols sofridos

2018 - 16 gols sofridos

2019 - 14 gols sofridos

2020 - 14 gols sofridos

2021 - 9 gols sofridos