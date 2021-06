Agora é tentar embalar

O volante Matheus Barbosa, herói no triunfo do Cruzeiro sobre o Vasco, resume o desafio: %u201CSeguir crescendo na tabela%u201D (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 7/4/21)

EM CRISE

O Cruzeiro visita o CSA hoje, às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Macéio-AL, para tentar embalar na Série B do Campeonato Brasileiro. O time celeste ainda oscila neste início de competição e tem dificuldade de encostar na parte de cima da tabela. O técnico Mozart Santos deve fazer duas alterações em relação à formação que venceu o Vasco (2 a 1), na quinta-feira, no Mineirão. Na zaga, Weverton, que cumpriu suspensão no último jogo, volta ao time na vaga de Paulo, expulso contra o rival carioca. No ataque, Guilherme Bissoli entra no lugar de Rafael Sóbis, que nem viajou para Maceió.O jogador e o meia Giovanni Piccolomo permaneceram em Belo Horizonte por causa de desgaste muscular causado pela sequência de partidas. Recém-contratado, o lateral-direito Norberto também está fora da lista, apesar de ter sido relacionado para o duelo contra o cruz-maltino. O zagueiro Eduardo Brock, que se recupera de lesão, também é desfalque.Nos últimos dias, o Cruzeiro anunciou as contratações do zagueiro Rhodolfo, do lateral-esquerdo Jean Victor e do meia Keké – este último ainda passará por cirurgia e não entrará em campo nos próximos dois meses. Os reforços não viajaram para Maceió.Destaque na vitória sobre o Vasco, o meio-campista Matheus Barbosa destacou o objetivo do Cruzeiro na capital alagoana. "A gente sabe da qualidade do CSA, mas também sabemos da nossa. Então, vamos fazer um grande jogo, conseguir os três pontos para a gente seguir crescendo na tabela e alcançar as posições lá em cima, que o nosso principal objetivo no final do ano é conquistar o acesso".Computando os jogos desta rodada, o CSA está na 19ª posição da Série B, com 5 pontos. O time de Alagoas ainda tem um jogo a menos, porque o duelo contra o Botafogo foi adiado. O Cruzeiro é o 12º, com 7 pontos. O Sampaio Corrêa abre o G-4, com 12 pontos.O CSA vive crise nos bastidores. Homem forte do futebol, Raimundo Tavares, pediu demissão na quarta-feira e expôs um ambiente pesado entre diretoria e jogadores. Tavares queria a dispensa de alguns atletas, mas houve rejeição e pressão por parte do grupo, que acabou sendo atendido pelo presidente Rafael Tenório.Reforço recém-contratado, o meia Renato Cajá comentou a turbulência. "Eu já vivi momentos piores do que a gente viveu. É algo que sempre acontece, mas aqui foi bem explícito. Às vezes, acontece, mas fica um pouco mais abafado em alguns clubes, mas o importante é que tudo já passou e a gente precisa pensar agora nesse jogo contra o Cruzeiro e buscar esse crescimento na tabela".