Premiação dos eleitos em noite de live

A equipe feminina de vôlei do Minas é um dos destaques pelo título da Superliga Nacional

15 ESCOLHAS

Uma live com transmissão a partir das 20h, no canal do Alterosa Esporte no YouTube, vai revelar hoje os vencedores da 20ª edição do Troféu Telê Santana. O formato diferente da maior premiação esportiva de Minas Gerais se deve às restrições da pandemia da COVID-19, o que impede a promoção da tradicional cerimônia no Mineirão com a presença de vencedores, convidados.Além da revelação dos escolhidos pelo público e pela crônica, haverá sorteio de camisas autografadas de América, Atlético, Cruzeiro e Minas Tênis Clube. Para participar, o espectador terá de apontar o celular para o QR code na tela, preencher o formulário informando o e-mail e o time do coração. O sorteio será ao longo da transmissão.Leopoldo Siqueira e Bel Guimarães, apresentadores do Alterosa Esporte, comandarão o evento. Ele homenageará os craques e destaques do esporte mineiro que brilharam na temporada de 2020 (finalizada em 2021). Os indicados, cujos vencedores vão integrar a Seleção do Troféu Telê Santana, foram selecionados por meio de critérios técnicos estabelecidos pela equipe do Alterosa Esporte.A eleição se deu a partir dos votos da crônica esportiva dos Diários Associados, do Conselho de Notáveis – composto por craques que fizeram história no Brasil e no mundo – e principalmente pelos milhares de telespectadores do programa Alterosa Esporte. A votação em jogadores de todas as posições, destaques em Minas na temporada 2020, foi feita por meio da internet, entre 13 a 30 de abril.Haverá premiação para goleiro, zagueiros (dois), laterais-direito e esquerdo, volantes (dois), meias (dois), atacantes (dois), jogador revelação e destaque do interior de Minas. Ao todo, serão 15 troféus. Como o melhor técnico da temporada passada, Lisca, do América, já garantiu seu troféu. Ele conduziu o clube à semifinal da Copa do Brasil e conseguiu o acesso à Série A do Brasileiro. Campeã da Superliga Nacional, a equipe feminina de vôlei do Minas Tênis Clube receberá o prêmio de destaque nacional.A premiação, idealizada pelo Alterosa Esporte desde 2001, é uma homenagem ao Mestre Telê Santana, um dos mais importantes treinadores e jogadores do futebol brasileiro, que morreu em 2006. Mineiro de Itabirito, Telê Santana comandou oito clubes e a Seleção Brasileira. Na carreira, acumulou mais de 22 títulos, incluindo Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América.