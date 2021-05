Coelho entre o objetivo e o sonho

Lisca se mostra confiante no potencial do América e faz planos ambiciosos para a elite do futebol brasileiro (foto: João Zebral/América - 11/12/20)







“Nosso objetivo é a permanência (na Série A do Campeonato Brasileiro), nosso sonho é uma competição Sul-Americana e sonho maior ainda é uma Libertadores”, a declaração do técnico Lisca, do América, mostra o tamanho da confiança – e da esperança – com o grupo que ele tem em mãos para fazer o melhor papel possível no retorno do Coelho à elite do futebol brasileiro, ausente desde 2018. A estreia será domingo, às 16h, contra o Atlhetico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.





Depois da marcante temporada de 2020, quando conseguiu o feito histórico de disputar as semifinais da Copa do Brasil e ver mais um título da Série B escapar por pouco, o Coelho aposta alto na Série A, colhendo a boa campanha como vice-campeão mineiro em 2021 e já classificado à terceira fase da Copa do Brasil – competição pela qual volta a jogar em 2 de junho (quarta-feira), às 21h30, no Independência, contra o Criciúma. A partida de volta será no dia 9 (quarta-feira), às 20h, no Estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina.





Depois da final do Mineiro, sábado, o grupo americano foi liberado e só volta ao trabalho amanhã.





Lisca está certo da boa campanha que o América poderá fazer no Brasileiro: “Cada jogo é um jogo e uma situação. Desde 2020, é a quarta competição em que dirijo o América, estamos só evoluindo e temos condições de competir contra qualquer clube do Brasil. Temos chegado perto, algumas vezes atropelado pela arbitragem, mas falta uma coisinha para colocar a mão numa taça. Vamos achar isso, estamos muito motivados, com vibração, entrega e queremos fazer uma Série A diferente”.





Para Lisca, depois da decepção de ter perdido o título estadual para o Atlético, conforme ele, “dado pelo regulamento e pela arbitragem”, é hora de olhar para frente: “É concentrar nos principais objetivos do ano, a Série A e a Copa do Brasil. Não adianta esquentar a cabeça. Vamos seguir a vida contando que a arbitragem da Série A seja melhor, e o VAR usado da maneira adequada”.





O ataque do América tem se destacado. O time fez 17 gols no Mineiro (seis a menos que o Galo) e teve o artilheiro da competição, Rodolfo, autor de sete.





Para o treinador, a força do setor ofensivo é resultado da tática aplicada e das boas opções no grupo: “Eles elevam o nosso nível. A competitividade é alta, os jogadores têm confiança, personalidade e hoje o América tem potencial de melhoria e crescimento para ser um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Dentro de campo, temos condições de aspirar sermos uma das principais equipes do país”.





CONTRATAÇÕES

O último reforço do América foi Alan Ruschel, 11ª contratação nesta temporada. Desejo antigo, o lateral-esquerdo, de 31 anos, pertence ao Cruzeiro e está emprestado até dezembro. No Coelho, ele poderá atuar tanto na posição de origem quanto como meio-campista.





Lisca sabe que não será fácil, mas a confiança é o primeiro passo. E, cada dia mais com o trabalho valorizado, o técnico faz questão de exaltar gratidão.





“Sou grato ao América por me abrir as portas, escolhi vir trabalhar de peito aberto, o clube me deu respaldo, apoio, tive identificação especial com o Marcus Salum (coordenador de futebol e ex-presidente). Espero dar sequência fazendo uma grande Série A e, quem sabe, crescendo como o América está, clube-empresa, no fim do ano, veremos o que vai acontecer. Seguindo assim, vou querer ficar aqui por muito tempo”, afirmou o treinador do Coelho.