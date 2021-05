Presidente do América descarta ida de Lisca ao Corinthians: 'Ele fica'

Lisca é uma das opções para vaga deixada por Mancini no Corinthians (foto: Mourão Panda / América) demissão do técnico Vagner Mancini do Corinthians, o nome de Lisca ganhou força nos bastidores do Timão, segundo noticiou a imprensa paulista na manhã desta segunda-feira (17). Mas, de acordo com Alencar da Silveira Júnior, presidente do Conselho de Administração do América, não existe qualquer possibilidade do treinador deixar o Coelho neste momento. Com ado técnico Vagner Mancini do Corinthians, o nome de Lisca ganhou força nos bastidores do Timão, segundo noticiou apaulista na manhã desta segunda-feira (17). Mas, de acordo com Alencar da Silveira Júnior, presidente do Conselho de Administração do América, não existe qualquerdo treinador deixar o Coelho neste momento.









“Ele fica em Belo Horizonte, todas as conversas que estou tendo com ele são as melhores possíveis. Ele gosta de trabalhar no América, tem o ambiente agradável e faz o que quer aqui. (...) O Lisca vai ficar muito tempo dentro do América por dois fatores: a família dele gosta de morar em BH e ele tem muitas amizades no clube. O Lisca tem muita credibilidade com a diretoria do América”, declarou Alencar ao Superesportes.





O Corinthians busca um substituto para a vaga deixada por Mancini, demitido nesse domingo após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. O treinador já estava ameaçado no cargo desde a goleada por 4 a 0 sofrida na semana passada contra o Peñarol-URU, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A derrota custou a eliminação do time paulista do torneio continental.





No América desde 2020, Lisca tem conseguido desempenhar um excelente trabalho. Na temporada passada, conseguiu conduzir a equipe alviverde de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e chegou à inédita semifinal da Copa do Brasil, mas foi eliminado para o Palmeiras.





Neste ano, o treinador tem a chance de conquistar o Campeonato Mineiro e repetir novamente uma boa campanha no torneio mata-mata nacional. O América decidirá o Estadual contra o rival Atlético no próximo sábado, às 16h30, no Mineirão, e duelará contra o Criciúma, em junho, por uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil.





Até então, Lisca já comandou o Coelho em 72 jogos, conquistou 37 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, somando um aproveitamento de quase 62%.