Atlético busca melhorar desempenho fora do Brasil na Copa Libertadores

Atlético chega embalado após duas vitórias seguidas como mandante (foto: Pedro Souza/Atlético) positivo contra o América de Cáli-COL, em Barranquilla, na Colômbia, e torcer por derrota do Deportivo La Guaira-VEN, contra o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira, na Venezuela. Uma vitória na Colômbia significará uma pequena melhora do aproveitamento do Galo em jogos fora do país no torneio continental. Líder isolado do Grupo H da Copa Libertadores, o Atlético poderá garantir a classificação às oitavas de final já na próxima quinta-feira. Para isso, precisará conquistar o resultadocontra o América de Cáli-COL, em Barranquilla, na Colômbia, e torcer por derrota do Deportivo La Guaira-VEN, contra o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira, na Venezuela. Uma vitória na Colômbia significará uma pequena melhora do aproveitamento do Galo em jogos fora do país nocontinental.









Apesar de ter disputado a competição em 1972, a primeira vitória fora do Brasil foi apenas em 1978, quando o alvinegro venceu o Palestino, do Chile, por 5 a 4. Os gols do Galo foram marcados por Ziza (2), Marcelo Oliveira, Serginho e Edgardo Fuentes, contra.





Na campanha vitoriosa em 2013, o Atlético conquistou duas vitórias em cinco jogos fora do Brasil: Arsenal-ARG, por 5 a 2, e The Strongest-BOL, por 2 a 1. Naquela edição, o Galo também bateu o São Paulo como visitante.





Na atual edição, o Atlético estreou com empate como visitante. O Galo ficou no 1 a 1 com o Deportivo La Guaira, na Venezuela.





Classificação





O time de Cuca pode se classificar em caso de vitória sobre o time colombiano na quinta-feira e derrota do La Guaira para o Cerro Porteño, em jogo na Venezuela.





Se isso ocorrer, o Galo vai a 10 pontos, deixando para trás Cerro (7), La Guaira (3) e América-COL (1). Assim, apenas o time paraguaio poderia alcançar o Atlético. Na fase de grupos, dois clubes por chave avançam às oitavas de final.





Atlético fora do Brasil na Libertadores





As dez vitórias





26/03/1978 - Palestino-CHI 4 x 5 Atlético

21/07/1981 - Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Atlético

26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético

13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético

11/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético

18/03/2015 - Santa Fe-COL 0 x 1 Atlético

17/02/2016 - Melgar-PER 1 x 2 Atlético

03/05/2017 - Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético

20/02/2019 - Defensor-URU 0 x 2 Atlético

07/05/2019 - Zamora-VEN 1 x 2 Atlético





Os 11 empates





16/03/1972 - Olímpia-PAR 2 x 2 Atlético

22/03/1978 - Unión Española-CHI 1 x 1 Atlético

17/07/1981 - Olimpia-PAR 0 x 0 Atlético

23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético

12/03/2014 - Nacional-PAR 2 x 2 Atlético

03/04/2014 - Santa Fe-COL 1 x 1 Atlético

10/03/2016 - Colo Colo-CHI 0 x 0 Atlético

27/04/2016 - Racing-ARG 0 x 0 Atlético

08/03/2017 - Godoy Cruz-ARG 0 x 0 Atlético

05/02/2019 - Danubio-URU 2 x 2 Atlético

21/04/2021 - Deportivo La Guaira-VEN 1 x 1 Atlético





As 16 derrotas





19/03/1972 - Cerro Porteño-PAR 1 x 0 Atlético

28/09/1978 - River Plate-ARG 1 x 0 Atlético

05/10/1978 - Boca Juniors-ARG 3 x 1 Atlético

09/03/2000 - Cobreloa-CHI 1 x 0 Atlético

22/03/2000 - Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético

18/04/2000 - Bella Vista-URU 1 x 0 Atlético

03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético

17/07/2013 - Olimpia-PAR 2 x 0 Atlético

23/04/2014 - Atlético Nacional-COL 1 x 0 Atlético

18/02/2015 - Colo Colo-CHI 2 x 0 Atlético

15/04/2015 - Atlas-MEX 1 x 0 Atlético

06/04/2016 - Independiente del Valle-EQU 3 x 2 Atlético

19/04/2017 - Libertad-PAR 1 x 0 Atlético

05/07/2017 - Jorge Wilstermann-BOL 1 x 0 Atlético

12/03/2019 - Nacional-URU 1 x 0 Atlético

10/04/2019 - Cerro Porteño-PAR 4 x 1 Atlético





Gols marcados: 41

Gols sofridos: 50