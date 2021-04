Conceição vê Cruzeiro ganhar corpo antes de clássico: 'Caminho certo'

Felipe Conceição está otimista com evolução do Cruzeiro no Estadual (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) compromissos pelo Campeonato Mineiro. Felipe Conceição não consegue esconder o otimismo com o trabalho no Cruzeiro. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Coimbra, na quarta-feira, o treinador destacou as virtudes de sua equipe e as pequenas vitórias que os jogadores alcançaram nos últimospelo Campeonato Mineiro.









As pequenas conquistas podem ser vistas no desempenho do time, que mostra evolução, e também nos resultados. A última derrota do Cruzeiro foi no clássico diante do América, em 21 de março, pela 5ª rodada do Estadual. Desde então, foram duas vitórias, sobre Boa Esporte (1 a 0) e Coimbra, e um empate com o Tombense (0 a 0).





A sequência de três jogos sem derrotas - e sem sofrer gols - ocorre justamente às vésperas do clássico diante do Atlético. No domingo, o time celeste mede forças com o arquirrival em partida marcada para as 16h, no Mineirão. "Em relação ao clássico, é lógico que nos dá confiança essa sequência positiva. E vamos usar isso para domingo, com certeza", projetou Conceição.





No domingo, o treinador deverá praticamente repetir a formação que iniciou o jogo contra o Coimbra. A única novidade será o retorno do zagueiro Manoel, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O defensor reassume a condição de titular na vaga do jovem Weverton, de 18 anos.





A três rodadas do fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro é o 3° colocado, com 14 pontos. Adversário nesta rodada, o Atlético é o líder, com 21.