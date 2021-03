América acerta a volta de Juninho

(foto: Fortaleza/Divulgação )



Revelado pelo Duque de Caxias-RJ, Juninho retornará ao Coelho após sete anos. Em 2013, ele defendeu o clube em 20 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, marcou um gol.





Após passagem pelo Lanna Drumond, o volante retornou ao time que o formou e depois teve rápida passagem pelo Tombense, em 2014. Juninho ainda atuou pelo Macaé antes de se consolidar no futebol nordestino.





Entre 2016 e 2018, ele disputou mais de 100 partidas pelo Bahia. Depois, se transferiu para o Ceará. No Vozão, ficou apenas um ano. Juninho estava no Fortaleza desde 2019. No Leão do Pici, atuou em 88 partidas e marcou oito gols.





Nas redes sociais, o Fortaleza publicou um vídeo com os melhores momentos do jogador para anunciar sua saída. “O Fortaleza Esporte Clube agradece ao volante Juninho pela passagem vitoriosa vestindo a camisa tricolor, honrando e participando de grandes momentos”, escreveu o clube.





Juninho é o quarto reforço do Coelho para a temporada 2021. O clube mineiro já anunciou as contratações do zagueiro Ricardo Silva, ex-Operário, e dos atacantes Leandro Carvalho, ex-Ceará, e Ribamar, ex-Vasco.





De saída



O América emprestou quatro jogadores do grupo principal, que não serão aproveitados pelo técnico Lisca. O lateral-direito Ronaldo, o zagueiro Luisão, o volante Renan Gomes e o armador João Gabriel foram cedidos pelo clube até o fim do Campeonato Mineiro.





Ronaldo, Luisão e João Gabriel vão para o Gama. Os três jogadores foram promovidos ao profissional do Coelho em 2019. O lateral-direito soma três partidas pelo time, enquanto o armador jogou uma vez. O zagueiro ainda não entrou em campo.





Já o volante Renan Gomes, que foi integrado ao grupo comandado por Lisca no início do ano passado, vai atuar pelo Metropolitano, no Campeonato Catarinense.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina