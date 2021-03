Atlético comemora os 113 anos com mensagem em vídeo aos torcedores

Galo Doido agita torcida no Mineirão e mostra bandeira com escudo do clube: 113 anos de história (foto: Reprodução/TV Galo) comemorou de forma diferente os 113 anos de fundação. O clube mineiro postou nas redes sociais um vídeo produzido pela TV Galo, com duração de quase 2min, no qual exibe imagens da torcida ao longo de décadas. Ao mesmo tempo, o alvinegro deixa uma mensagem de esperança aos torcedores e incentiva os cuidados necessários para evitar a propagação do terrível vírus. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o Atléticode forma diferente os 113 anos de fundação. O clube mineiro postou nas redes sociais um vídeo produzido pela TV Galo, com duração de quase 2min, no qual exibe imagens da torcida ao longo de décadas. Ao mesmo tempo, o alvinegro deixa uma mensagem de esperança aos torcedores e incentiva os cuidados necessários para evitar a propagação do terrível vírus.





Acreditamos, lutamos, vencemos. É o ideal Atleticano! Ainda que o mundo esteja diferente, o amor por essa camisa segue forte... e vingador!



Parabéns, Massa! #Galo113Anos %uD83C%uDFF4%uD83C%uDFF3%uFE0F pic.twitter.com/Jsxv4TY9Wa %u2014 Atlético %uD83D%uDE37 (@Atletico) March 25, 2021





comunicasse com os torcedores. A voz é do locutor Eduardo Schechtel, popularmente conhecido como 'Dudu Graffite', atleticano de coração e que tem um programa diário na Rádio 98FM, o Graffite. As imagens mostram comemorações da torcida em vários locais da cidade e nos estádios, como o Mineirão. Mas também faz um alerta educativo para que todos se cuidem e evitem aglomerações em um momento de caos na saúde. O vídeo tem narração em primeira pessoa, como se o próprio clube secom os torcedores. A voz é do locutor Eduardo Schechtel, popularmente conhecido como 'Dudu Graffite', atleticano de coração e que tem um programa diário na Rádio 98FM, o Graffite. As imagens mostram comemorações da torcida em vários locais da cidade e nos estádios, como o Mineirão. Mas também faz um alerta educativo para que todos se cuidem e evitem aglomerações em um momento de caos na saúde.





"Acreditamos, lutamos, vencemos. É o ideal Atleticano! Ainda que o mundo esteja diferente, o amor por essa camisa segue forte... e vingador! Parabéns, Massa!", divulgou o clube nas plataformas digitais, seguido pela tag #Galo113Anos





Tradicionalmente, na virada do dia 24 para 25 de março, a torcida sempre festejou o aniversário do Atlético com uma vigília nas imediações da sede administrativa no bairro de Lourdes para a contagem regressiva e os cânticos culminando com o hino. Com o avanço da pandemia e as restrições impostas no combate à COVID-19 pelo governo estadual e autoridades de saúde, com toque de recolher entre 20h e 05h, em 2021 o clube optou por usar as redes sociais para interagir em uma festa virtual com os fiéis seguidores.