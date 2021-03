Técnico interino do Galo faz elogios ao atacante Tardelli: 'Um artilheiro'

Diego Tardelli precisa balançar as redes mais 14 vezes para entrar no "top 10" dos maiores goleadores do Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







O atacante Diego Tardelli não enfrentou o Patrocinense no sábado por causa de uma pequena lesão muscular na coxa direita. Sem ele em campo, o Atlético contou com gols de Igor Rabello, Vargas e Marrony para vencer por 3 a 1, no Independência, e se isolou na liderança do Campeonato Mineiro, com 12 pontos em quatro rodadas (100% de aproveitamento).





A expectativa é que o camisa 9 retorne em breve para ficar novamente à disposição da comissão técnica. Lucas Gonçalves, que comanda a equipe interinamente enquanto Cuca acompanha a luta da mãe contra a COVID-19, elogiou as qualidades do 15º maior artilheiro da história alvinegra, com 112 gols em 225 jogos.





“O Tardelli teve um pequeno incômodo, e o departamento médico achou melhor poupá-lo. Mas, como respondi outras vezes, é um jogador que dispensa comentários, um artilheiro. Nos dois jogos que participou este ano, fez gols e deu assistência. Ele dispensa comentários e apresentações. Que a gente conte com ele”.





Na temporada 2021, Tardelli balançou a rede nas vitórias sobre URT (3 a 0) e Uberlândia (4 a 0), ambas no Mineirão. Em 2020, o jogador de 35 anos foi acometido por uma lesão grave no ligamento do tornozelo direito e participou de apenas quatro partidas. Com contrato até 31 de maio, Diego Tardelli precisará estender a permanência na Cidade do Galo para alcançar o objetivo de entrar para o “top 10” dos maiores goleadores do clube. Nívio Gabrich, o 10º da lista, fez 126 gols em 182 jogos de 1945 a 1952. O camisa 9, portanto, precisa balançar a rede mais 14 vezes.





“Essa possibilidade de entrar na história do clube entre os 10 maiores artilheiros é uma motivação a mais. Para mim, vai ser muito importante esse feito. Se eu permanecer até o fim da temporada, já estou na história do clube, posso ficar entre os grandes goleadores. Vai ser um privilégio, uma honra muito grande entrar nesta lista”. Tardelli é um dos maiores ídolos do Atlético, pelo qual conquistou seis títulos: a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014, a Copa do Brasil de 2014 e os Campeonatos Mineiros de 2010, 2013 e 2020.





MARRONY

Outra peça importante para o bom rendimento do Atlético na temporada é o atacante Marrony. Artilheiro da competição com três gols, ele chegou a ser bastante contestado pela torcida durante o Campeonato Brasileiro do ano passado. Na temporada 2021, porém, o clima é outro com a Massa.





O técnico interino Lucas Gonçalves reconhece a importância do atleta neste início de Estadual. “O Marrony é um jogador muito versátil, né? Ele já foi experimentado em outras funções, jogou de centroavante, jogou pelo lado direito e pelo lado esquerdo. É um jogador que consegue exercer bem as três funções. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que, nos últimos jogos, ele encontrou um lugar que tem favorecido o jogo dele, que é o lado esquerdo. Ele já terminou o Campeonato Brasileiro jogando nessa posição, fazendo gols e bons jogos”, detalha.





Neste contexto, o mais provável é deixar Marrony na faixa de campo onde se sente melhor, proporcionando bom desempenho nas partidas. “Nada mais justo que mantê-lo na posição que se sente mais à vontade. E o que aconteceu foi isso, o resultado é ele fazendo boas atuações e fazendo gols”, destaca Gonçalves.





O técnico interino atleticano, porém, sabe que um time vencedor se faz com a participação de todos. “A gente deixa muito claro que nós temos um grupo de jogadores e o grupo tem de ser forte para as competições que o Atlético pretende disputar e chegar para vencer. O grupo tem de ser muito forte e a disputa pelas posições da mesma forma”, frisa.





Atlético e sua torcida veem o Campeonato Mineiro como preparação para as competições mais difíceis da temporada. Neste ano, o Galo terá pela frente a disputa da Copa da Copa Libertadores, vencida pelo Alvinegro em 2013; o Campeonato Brasileiro, que não ganha desde o longínquo 1971; e a Copa do Brasil, na busca do bicampeonato depois de vencer o Cruzeiro na final de 2014.





PARCERIA

Autor de um dos gols da vitória sobre o Patrocinense, Igor Rabello destacou o início de temporada do Atlético. “A galera está bem focada nesse começo e temos que manter até o final. Queremos esse bicampeonato seguido, então, é manter essa seriedade que a gente está”, declarou. Igor Rabello abriu o placar no jogo contra o Patrocinense após assistência de Gabriel. O zagueiro celebrou o entrosamento da dupla e relembrou que também deu o passe para o parceiro balançar a rede no triunfo sobre o Tombense, por 2 a 1, na segunda rodada do Mineiro,





“No outro jogo, dei assistência para ele e, agora, foi a vez dele. A gente vai buscando o entrosamento para fazer o melhor pelo Atlético. Sempre tento fazer esses gols porque o zagueiro tem poucas chances em um jogo”, concluiu.





O Atlético usa equipe alternativa desde o início do Mineiro, já que os jogadores titulares na temporada passada estavam em período de descanso. O Galo volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Coimbra, às 21h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Estadual.