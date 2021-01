Cruzeiro pega Juventude para espantar fantasma da Série C

O volante Adriano projeta duelo difícil, mas lembra histórico da Raposa de bom visitante (foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO %u2013 11/12/20)





Se em Belo Horizonte os dias têm sido turbulentos tanto dentro quanto fora de campo, o Cruzeiro busca a paz no interior do Rio Grande do Sul, estado natal do técnico Luiz Felipe Scolari. Para isso, precisa vencer o Juventude hoje, às 19h, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se perder, acaba por confirmar matematicamente a permanência na Segunda Divisão nesta temporada.





O time celeste viu suas chances de voltar à elite minguarem depois de perder por 1 a 0 para o lanterna, Oeste, quarta-feira, no Independência. Para completar, os atletas se recusaram a se concentrar em função da falta de pagamento até a funcionários do clube desde outubro, enquanto outros, como o zagueiro Dedé e o volante Jádsom Silva, uma joia das categorias de base, acionaram o clube na Justiça.





Por mais que o presidente Sérgio Santos Rodrigues tenha prometido quitar débitos salarias na segunda-feira, o ambiente interno é muito ruim, já que não há plano de recuperação de longo prazo. Além disso, dívidas se acumulam, como o passivo salarial, cuja data-limite para o teto de R$ 150 mil acaba por agora. De notícia positiva, o acordo de intercâmbio com o governo de Moçambique, que deverá render R$ 14 milhões aos cofres celestes em prazo não revelado.





Assim, um bom resultado hoje diante do Juventude, ainda que pouco mude o humor dos torcedores, vai afastar qualquer possibilidade de rebaixamento à Série C. Para isso o Cruzeiro aposta em excelente retrospecto como visitante, próximo do obtido por equipes já garantidas na elite, como a Chapecoense.





“Nos jogos em que bobeamos em casa a gente buscou fora logo depois na maioria das vezes. Então, acaba criando esta imagem (de que joga melhor fora). Vai ser um confronto difícil, como foi no turno, mas estamos preparados para isso”, diz o volante Adriano.





Ele se refere ao fato de o Cruzeiro ter conseguido se reabilitar de alguns tropeços como anfitrião jogando longe de Belo Horizonte. Foi assim, por exemplo, quando empatou com o próprio Juventude no Mineirão e venceu o Operário-PR em Ponta Grossa, na reestreia de Felipão. Ou ao perder para o Confiança, mas bater o América na sequência.





RETORNO Também contribui um pouco para o otimismo celeste a volta de jogadores que cumpriram suspensão no jogo passado, caso do armador Giovanni e do atacante William Pottker. Com isso, Marcelo Moreno e Welinton devem voltar para o banco.