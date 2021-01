Campanha no returno impulsiona América em briga por título da Série B

América tem a melhor campanha do returno da Série B (foto: João Zebral/América) consistente campanha no returno. Líder, o Coelho tem o melhor desempenho da segunda metade da competição. Na briga por um inédito tricampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, o América viu suas pretensões por título ganharem força diante de umacampanha no returno. Líder, o Coelho tem o melhor desempenho da segunda metade da competição.





O América encerrou o primeiro turno na 3ª colocação, a cinco pontos da então líder Chape. De lá para cá, disputou 13 partidas e somou 28 pontos - venceu oito, empatou quatro e perdeu apenas uma (71,7% de aproveitamento).

O Verdão do Oeste, principal concorrente do Coelho ao título, 'deslizou' mais vezes no returno. Foram seis vitórias, cinco empates e duas derrotas (23 pontos, e 58,9% de aproveitamento).





A única derrota dos comandados de Lisca no segundo turno foi justamente para o rival Cruzeiro, por 2 a 1, em clássico marcado por polêmicas de arbitragem na 25ª rodada. Desde então, foram sete jogos de invencibilidade - seis vitórias e um empate.

Os principais postulantes ao título ostentam também as melhores defesas do returno. Tanto o clube mineiro quanto o catarinense sofreram apenas nove gols na segunda metade da competição.

No próximo sábado (9), o América recebe o Vitória no Independência, em Belo Horizonte, às 19h. O duelo, válido pela 33ª rodada da Série B, representa mais um passo para aproximar o Coelho do sonho do tricampeonato.