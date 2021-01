Série B: Cruzeiro encara Sampaio Corrêa e tenta encerrar série sem vitórias

Matheus Pereira espera que time termine a Série B de maneira digna (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) futebol nacional, já que se encontra a 11 de distância do Juventude (4º) e a dez do CSA (5º). Sem vencer há quatro jogos na Série B, o Cruzeiro tenta aproveitar a má fase do Sampaio Corrêa no duelo desta sexta-feira, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís-MA, pela 33ª rodada. Em 13º lugar, com 41 pontos, o time celeste praticamente não tem mais chance de voltar à elite donacional, já que se encontra a 11 de distância do Juventude (4º) e a dez do CSA (5º).









Ainda que o retorno à primeira divisão do Brasileiro não venha de imediato, há o objetivo de finalizar a campanha de maneira digna. “Nosso objetivo é dar a vitória de presente para a torcida maravilhosa, que merece. Temos mais seis jogos e vamos tentar ganhar todos os jogos para terminar o campeonato de forma digna”, diz o lateral-esquerdo Matheus Pereira.





“Já enfrentamos o Sampaio neste campeonato, sabemos que é um time forte, que está brigando pelo acesso, tem o artilheiro da competição (Caio Dantas, com 17 gols). Temos de ter mais atenção nos detalhes, mas o Cruzeiro é grande e tem de buscar a vitória sempre, tanto em casa quanto fora”, complementa o prata da casa, uma das revelações cruzeirenses neste momento de muita dificuldade.





Para o jogo de hoje, a equipe azul não terá o zagueiro Manoel, um dos destaques do time também na parte ofensiva (cinco gols), que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Cacá deverá formar a dupla de zaga com Ramon.





No ataque, Airton pode recuperar a titularidade no lugar de Arthur Caíke. Outra opção é utilizar o esquema com três volantes, que vinha agradando ao técnico Luiz Felipe Scolari pela consistência defensiva. Nesse caso, Jadsom Silva voltaria a ser titular.





O importante, segundo os jogadores, é que todos se empenhem em campo e aproveitem as chances que surgirem. Na rodada anterior, por exemplo, o Cruzeiro recebeu o Cuiabá, foi melhor, mas não conseguiu sair do 0 a 0, praticamente dando adeus às chances de voltar à Série A.





Novo diretor





O jogo desta sexta-feira é o primeiro do Cruzeiro com André Mazzuco como diretor de futebol. O executivo chegou nessa quinta a Belo Horizonte e já começou a trabalhar.





A intenção é definir algumas situações antes mesmo do fim da Série B do Brasileiro. Assim, jogadores que não estão nos planos da comissão técnica já poderão ser liberados na próxima semana.





O novo dirigente também vai tomar conhecimento do que o clube celeste vem prospectando no mercado. É certo que a Raposa vai em busca de um lateral-esquerdo para disputar a posição com Matheus Pereira e um armador, para brigar com Giovanni.





Adversário





Sem poder contar com o atacante Pimentinha, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o CSA, na rodada passada, o Sampaio Corrêa tenta voltar a vencer para seguir sonhando com o acesso. O substituto do velocista deverá ser Diego Tavares. Uma dúvida é no meio, onde Eloir cumpriu suspensão automática e briga por uma vaga com Vinícius Kiss.





A expectativa do Sampaio é repetir o resultado do primeiro turno, quando bateu a Raposa por 2 a 1, em 8 de outubro, no Mineirão, pela 14ª rodada. “Queremos ter outra bela atuação com aquela nesta sexta-feira", afirmou o técnico Leonardo Condé, que viu o time despencar do terceiro para o oitavo lugar, com 45 pontos, após amargar série de uma vitória e cinco derrotas nas seis partidas recentes.





SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIRO





SAMPAIO CORRÊA

Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Léo Costa), Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Diego Tavares

Técnico: Leonardo Condé





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Cacá, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Airton, William Pottker e Rafael Sobis





Técnico: Luiz Felipe Scolari





Motivo: 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro





Estádio: Castelão, em São Luís-MA





Data: sexta-feira, 8 de janeiro de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)





Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Cícero Alessandro de Souza (MS)





TV: SporTV e pay-per-view





Cruzeirense pendurado: Ramon