Em busca do título, Atlético tem um olho no Coxa, outro nos rivais

Com Allan suspenso e Jair se recuperando de contusão, o meia Borrero vira opção para ser improvisado como volante







O sábado pós-Natal de 2020 será intenso para os atleticanos. Além da necessidade de vitória contra o Coritiba, no Mineirão, às 17h, eles ficarão ligados até mais tarde, pois vão “secar” Flamengo, que visita o Fortaleza, às 19h, e o São Paulo, que enfrenta o Fluminense, às 21h.









Como não depende mais só de si para ser campeão, o Galo tem o desafio de vencer as partidas restantes (faltam 12 rodadas) e esperar tropeços dos rivais. “A gente tem de olhar apenas para o nosso time. Temos de ganhar nossos jogos, independentemente do que ocorrer com outras equipes. Se fizermos nossa parte, são grandes as chances de as coisas darem certo”, argumenta o armador Borrero.





Ele voltou “mais confiante” depois de período de treinos com a Seleção Colombiana Sub-20, que se prepara para o Sul-Americano da categoria, e está à disposição do técnico Jorge Sampaoli não só para pegar o time paranaense, mas também para os próximos duelos. E novamente se diz pronto para atuar como volante em um momento em que o treinador não tem Jair, recuperando-se de contusão, e Allan, suspenso por ter sido expulso contra o São Paulo.





“Foram dias incríveis (na Seleção Colombiana), matei saudades dos amigos e da família. Fiz gols, dei assistência (em amistosos contra o Equador). Agora, volto com vontade de fazer as coisas bem e ajudar o time”, disse o jogador, que, além do duelo com o São Paulo, desfalcou o alvinegro contra o Atlhetico. “Fiquei longe torcendo. Agora, é trabalhar nos treinos para ter oportunidade de jogar.”





Depois do confronto com o Coritiba, o Atlético terá bastante tempo para trabalhar, pois a partida contra o Santos, pela 28ª rodada, foi adiada do dia 7 para 27 de janeiro em função de compromissos da equipe paulista pela Copa Libertadores. Assim, o jogo seguinte será apenas em 11 de janeiro, contra o Bragantino, no interior paulista.





Trabalho

Ontem, Sampaoli comandou treinamento na Cidade do Galo e liberou os atletas para comemorar o Natal com a família. A reapresentação será hoje à tarde, finalizando a preparação para pegar o time coxa-branca.





A tendência é que o treinador aproveite o tempo livre para fazer o time recuperar a dinâmica de jogo que deu certo no primeiro turno. E também há a possibilidade de voltar a contar com jogadores que estão retornando do departamento médico, caso do atacante Diego Tardelli.





O jogo de amanhã será o último do Galo tendo Sérgio Sette Câmara como presidente. Ele já até se despediu do cargo em mensagem na quarta-feira. Eleito para comandar o clube no próximo triênio, Sérgio Coelho assume em 4 de janeiro.