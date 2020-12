Com o pé quase na Segundona em 2021

A Raposa voltou a jogar mal e caminha para passar o ano do centenário brigando pelo retorno à elite nacional (foto: Álvaro Jr/PontePress)

Em mais uma partida abaixo da crítica, o Cruzeiro sofreu a virada em Campinas diante da Ponte Preta, na noite de ontem, perdendo por 2 a 1, e ficou praticamente sem chances de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O time celeste mais uma vez foi inoperante na maior parte do tempo, sentindo falta de dois de seus principais jogadores, o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sóbis, que cumpriram suspensão.

Mesmo que vença os sete jogos que faltam na edição 2020 da Segunda Divisão, a Raposa precisaria de uma improvável combinação de resultados. Assim, caminha para passar o ano do centenário, a ser completado em 2 de janeiro, fora da elite.

“Tenho de pedir desculpas ao torcedor, que não merece passar por isso. Cruzeiro é um clube gigante, tem camisa que não merece passar o que a gente passou em 2020. Foi um ano totalmente atípico para o clube. Tem mais um jogo ainda neste ano, o qual temos de jogar de cabeça erguida, para não passar por isso no próximo ano. É complicado pensar em acesso, professor Felipão já vinha falando para fazer a pontuação necessária para permanecer na Série B. Começamos com pontuação negativa, tentamos correr atrás, mas não deu. Agora, é pensar no ano que vem, organizar tudo para que 2021 não seja um ano difícil como foi este”, afirmou o zagueiro Ramon.

Realmente, o Cruzeiro precisa fazer bem mais se quiser voltar a disputar coisas grandes. O clube precisa se reorganizar urgentemente dentro e fora de campo, pois novamente foi um arremedo de time em campo.

A Raposa até iniciou dando impressão de que poderia fazer algo melhor e abriu o marcador aos 8min, em uma das poucas armas que tem: a bola aérea. Filipe Machado cobrou escanteio na esquerda e Manoel, bem posicionado, cabeceou para vencer Ygor Vinhas.

Marcando bem no próprio campo, o time celeste quase fez o segundo aos 22min, quando William Pottker avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro. Apodi tirou com Ygor Vinhas já batido.

A partir daí, porém, a Ponte Preta começou a se acertar, até porque o esquema com Thiago como homem de referência no ataque pouco funcionou. Aos 39min, Moisés recebeu na área, mas foi travado por Manoel no momento exato.

Assim, os visitantes só voltaram a ameaçar já nos acréscimos, em finalização de Thiago da entrada da área. A bola ainda desviou, mas o goleiro paulista fez grande defesa.

VIRADA Mais ligada na volta do vestiário, a Ponte Preta quase marcou aos 6min, com Bruno Rodrigues, que arriscou de fora e assustou Lucas França.

Na base da insistência, os paulistas empataram também em escanteio. Aos 20min, após cabeçada de Ruan Renato, a zaga não corta e a bola sobra para Luizão, na pequena área, marcar.

A virada veio cinco minutos depois, em nova falha coletiva da retaguarda celeste. Bruno Rodrigues tenta cruzar, ninguém corta e a bola foi morrer no fundo do gol.

Em desvantagem, o treinador cruzeirense finalmente fez mudanças. Mas o time já estava completamente perdido em campo, errando quase tudo que tentou. Das poucas coisas boas foi uma finalização de longe de Giovanni, que Ygor Vinhas desviou. Agora, é depender de verdadeiro milagre para ainda sonhar com chance de acesso.



FICHA TÉCNICA

Ponte Preta 2 x 1 Cruzeiro

Ponte Preta: Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato, Luizão e Guilherme Lazaroni; Barreto, Vinícius Zanocelo e Camilo (Bruno Reis 38 do 2º); Moisés (Guilherme Pato 16 do 2º), Matheus Peixoto (Wanderley 43 do 2º) e Bruno Rodrigues (Yuri 43 do 2º)

Técnico: Fabinho Moreno

Cruzeiro: Lucas França; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jádsom Silva (Régis 36 do 2º) e Filipe Machado (Giovanni 26 do 2º); Aírton (Arthur Caíke 28 do 2º), Thiago (Sassá 26 do 2º) e William Pottker

Técnico:

Luiz Felipe Scolari

31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Moisés Lucarelli

Gols: Manoel 8 do 1º; Luizão 20 e Bruno Rodrigues 25 do 2º

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Hélton Nunes (SC)

Cartão amarelo: Vinícius Zanocelo, Aírton e Giovanni

Próximos jogos do Cruzeiro: Cuiabá (C), Sampaio (F) e Oeste (C)