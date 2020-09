América faz 'operação' antivacilos

Uma eventual instabilidade na Série B é até administrável, como a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, sábado, no Independência. Mas ainda assim, o América acendeu o alerta para o duelo de amanhã contra a Ponte Preta, pela Copa do Brasil, também no Horto (21h30), em que a instabilidade pode ser fatal aos planos de passar às oitavas de final da competição. Vitória simples garante a vaga, depois do empate por 2 a 2 em Campinas na semana passada. Nova igualdade por qualquer placar leva aos pênaltis.





Mesmo que o time tenha tido vários desfalques contra os catarinenses, principalmente em função de contusões e COVID-19, o técnico Lisca se irritou não só com o resultado, mas com a postura em campo. “Agora, é buscar trabalhar, mudar bastante o temperamento da equipe, o nível de concentração, o nível de acerto, que foi muito baixo, principalmente no terço ofensivo”, disse, ao fazer clara referência aos péssimos números do ataque americano no tropeço pela 10ª rodada, que custou a saída do G-4 da competição.





O time ficou mais tempo com a bola e finalizou mais que o adversário. A pontaria, porém, deixou a desejar. Das 16 conclusões, apenas uma foi em direção ao gol. O Figueirense foi mais certeiro: chutou oito vezes (três certas) e superou o goleiro Matheus Cavichioli em uma delas, com o meia Dudu.





O treinador não fez rodeios. Avaliou que, repetindo a performance desastrosa como a do duelo diante do representante de Santa Catarina, o Coelho ficará pelo caminho na Copa do Brasil. “Agora, é trabalhar bem em cima do time da Ponte, observar bem onde a gente pode entrar, neutralizar os pontos fortes deles e nos mobilizarmos muito para a gente ter uma outra apresentação, um outro nível de concentração, uma outra atitude, porque, se jogarmos assim (como foi contra o Figueirense), obviamente não vamos passar pela Ponte Preta”, projetou.





OUTROS CONFRONTOS

Nos outros duelos de ida, o Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Fluminense sobre o Atlético-GO. Já o Juventude e Ceará arrancaram na frente, ganhando por 2 a 0, respectivamente, de CRB e Brusque.





Nas oitavas entrarão Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo e Athletico, por terem conseguido vaga na Libertadores de 2020, e Red Bull Bragantino (campeão da Série B em 2019), Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste em 2019) e Cuiabá (campeão da Copa Verde em 2019).