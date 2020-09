A árdua tarefa do trabalho com a base

Matheus Pereira teve o contrato renovado até 2023 (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)



Numa temporada em que os recursos para contratações são escassos, o Cruzeiro se viu obrigado a apostar nos jogadores vindos da base. Alguns nem mesmo atingiram plenamente a fase de maturação e vinham sendo escalados nas primeiras rodadas da Série B do Brasileiro, mas outros representam a esperança de o clube sair do caos financeiro desde o rebaixamento no ano passado. Um dos desafios do técnico Ney Franco, contratado para o lugar do demitido Enderson Moreira, será ajudar os garotos a se desenvolverem numa competição difícil.

Ney Franco trabalhou por 10 anos nas categorias de base do Cruzeiro, tendo contribuído na revelação de jogadores como o goleiro Gomes, o volante Wendell e o armador Walter Minhoca. Agora, seu trabalho passa a ser usar as joias da base da maneira correta, sem risco de queimá-los com a torcida.





Uma das maiores promessas lançadas em 2020, o atacante Stênio, de 17 anos, começou a Série B como titular, mas depois perdeu espaço. Além das atuações irregulares, o jogador foi prejudicado por causa de lesão no ombro esquerdo no mês passado que o tirou fora por mais de 10 dias. Agora, ele luta para tentar recuperar o espaço perdido na equipe, agora com Ney Franco no comando.





Outro que havia oscilado na trajetória da equipe foi o volante Jadsom, contratado no ano passado ao Sport para jogar no time Sub-20 celeste. O atleta ficou várias partidas no banco, perdendo espaço para os experientes Ariel Cabral e Henrique, mas voltou a ser escalado no triunfo por 1 a 0 contra o Vitória. A tendência é que ele entre novamente diante do o CSA, sábado, às 21h, em Maceió, no próximo compromisso celeste pela Série B.





Nesta semana, a diretoria anunciou a renovação, até 2024, do contrato do lateral-esquerdo Matheus Pereira, titular da equipe nos últimos três jogos, numa mostra da valorização da base. O jovem de 19 anos deixou boa impressão nas vezes em que foi exigido. Tanto é que ele desbancou João Lucas, contratado no início do ano, e Giovanni, que teve o vínculo rescindido pela diretoria.





A ascensão do jogador foi rápida. Em janeiro, ele ganhou chance no time principal depois de disputar a Copa São Paulo de Juniores. Começou a ganhar espaço depois da volta das competições, com Enderson Moreira. O prata da casa confessa que se mirou no conselho dos mais experientes do grupo. O Henrique teve uma conversa comigo. Ele me pediu pra ter personalidade e ficar tranquilo. Ele, o Fábio e o Léo estão sempre ajudando o elenco. São referências para os mais jovens”.





Diante do CSA, o Cruzeiro vai recorrer a um outro jovem para atuar na lateral direita, mas que não foi formado no clube. Rafael Luiz, de 18 anos, será o substituto de Raúl Cáceres, que sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e ficará ausente por um tempo. Ney Franco também relacionará o também lateral Daniel Guedes, contratado há um mês, emprestado pelo Santos.





Chance para Thiago





No setor ofensivo, o centroavante Thiago, artilheiro na base, será o escolhido para ocupar a vaga de Marcelo Moreno, suspenso. Artilheiro celeste na Copa São Paulo, com quatro gols, ele ainda busca marcar pela primeira vez no profissional. Em 2020, foram 17 jogos pela equipe principal, sendo oito como titular.





ENQUANTO ISSO...

Sondagem a Alan Ruschel





O Cruzeiro recentemente sondou a situação do lateral-esquerdo Alan Ruschel, de 31 anos, que deixou a Chapecoense depois da conquista do título estadual e está livre no mercado. A negociação ainda está na fase inicial, mas o jogador teria visto com bons olhos a chance de defender a Raposa. Ele também havia recebido proposta do Avaí e do CSA, mas recusou ambas. Ruschel é um dos símbolos da reconstrução da Chapecoense, que perdeu jogadores, comissão técnica e dirigentes no acidente aéreo de 2016, na Colômbia.