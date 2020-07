América busca vitória contra a URT para retomar a liderança

De olho em vantagens nos mata-matas, o América quer retomar a liderança do Campeonato Mineiro na última rodada da fase de classificação. Para isso, o Coelho precisa superar a URT hoje, às 21h30, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, e ainda torcer por um empate ou derrota do líder Tombense diante do Uberlândia, em Tombos.





O empate por 1 a 1 no clássico com o Atlético no último domingo, no Independência, tirou o América da primeira colocação. O time alviverde chegou a 22 pontos, mas foi ultrapassado pelo Tombense, que foi a 23 com o triunfo por 2 a 1 sobre o Coimbra.





O clube que terminar a fase inicial na primeira colocação terá a vantagem de escolher a ordem dos mandos de campo nas semifinais e poderá jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Queremos ficar em primeiro porque tem suas vantagens. Vamos com intuito de buscar a vitória e, se Deus quiser, sair com o resultado positivo de lá”, disse o meia-atacante Matheusinho.





Para esse jogo decisivo, o técnico Lisca terá que fazer uma alteração na zaga americana. Isso porque o zagueiro Lucas Kal se despediu do clube após o clássico no último domingo. Ele foi emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. Joseph e Anderson disputam a posição na defesa ao lado de Eduardo Bauermann.





O Coelho mais uma vez não contará com o atacante Rodolfo. O provável time do América terá a seguinte formação: Airton; Leandro Silva, Joseph (Anderson), Eduardo Bauermann, Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Felipe Augusto, Léo Passos. Técnico: Lisca.





A URT ocupa a 8ª posição, com 11 pontos, e ainda luta para garantir uma vaga entre os classificados ao Troféu Inconfidência. Para garantir a vaga, a URT precisa de uma vitória sobre o Coelho. Em caso de empate, a equipe terá que torcer por um tropeço do Boa Esporte diante do Tupynambás. O duelo acontecerá no estádio Municipal de Varginha, no mesmo dia e horário. Se for superada pelo Coelho, a URT só se classificará para a competição paralela em caso de revés do Boa Esporte. Isso porque, apesar de terem a mesma pontuação na tabela, o Trovão Azul tem vantagem no número de vitórias (3 a 2). A URT deve entrar em campo assim: Cris; Mizael, Davy, Rodolfo, Jhonathan Moc; Túlio, Arilson, Vitor Braga; Kesley , Júlio Magalhães, Willian Mococa. Técnico interino: Mazinho. (LP)