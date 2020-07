NBA, o reinício na bolha

HP Field House, uma das quadras utilizadas pela NBA no Complexo da Disney (foto: disneysportsnews.com / Divulgação)







A espera finalmente terá fim. Sem jogos oficiais desde 11 de março devido à pandemia do novo coronavírus, a temporada 2019/2020 da NBA será retomada amanhã. Ao todo, 22 das 30 equipes disputarão as últimas partidas da fase regular, enquanto as 16 melhores vão para os playoffs, tudo em um complexo de esportes dentro do Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.









Ala do Lakers, LeBron James tentará o quarto título na carreira e o 17º para a franquia (foto: GEORGE FREY/AFP)



Duas partidas reinauguram a temporada nesta quinta-feira: New Orleans Pelicans x Utah Jazz (às 19h30, com transmissão do SporTV para a TV brasileira) e Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers (às 22h, com transmissão da Band e do SporTV). Já que todos os jogos serão em Orlando, o fuso horário não permite que as partidas comecem depois de 22h no horário de Brasília.

As equipes já treinam e fazem amistosos no complexo desde o início de julho e, junto de toda organização e imprensa, passam por rigoroso regime de testagem e clausura, a fim de evitar qualquer contaminação pela COVID-19. A Flórida é um dos estados que mais sofrem com a pandemia nos Estados Unidos, e jogadores e demais envolvidos que descumprirem as regras podem ser punidos.









O Milwaukee Bucks, do pivô grego Giannis Antetokounmpo, é o líder da Conferência Leste e já está garantido nos playoffs. Abaixo, James Harden, do Houston Rockets, que também já está na fase mata-mata da NBA com o 6º lugar na Oeste (foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP)



Na “bolha” montada pela liga, cada time jogará oito vezes até a definição das posições de primeiro a oitavo das conferências Leste e Oeste. Nenhuma partida terá a presença de público, mas haverá ambientação sonora feira por DJs.

São 13 equipes da Conferência Oeste e nove na Leste. Avançam aos playoffs as com maior combinação de percentual de vitórias (contando também as partidas jogadas antes da paralisação por causa da pandemia). Com isso, alguns times já têm vaga garantida nos mata-matas sem entrar em quadra devido à campanha na temporada.





Para todas as oito vagas por conferência serem definidas, o oitavo lugar deve ter diferença de mais de quatro vitórias em relação ao nono. Caso contrário, há um confronto mata-mata entre os envolvidos, com o nono precisando de dois triunfos contra o oitavo, que precisaria somente de um resultado positivo.