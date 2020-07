Juíza aceita justificativa e marca nova audiência entre Cruzeiro e Mano Menezes

O técnico Mano Menezes alegou problemas de conexão à videoconferência para justificar ausência na audiência (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press %u2013 18/7/19)

Após ausência de Mano Menezes na audiência de ontem, a juíza Solainy Beltrão dos Santos, da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, marcou para terça-feira da próxima semana (dia 28) novo encontro para tentativa de conciliação entre o treinador e o Cruzeiro. O clube havia solicitado arquivamento do processo, em função do não comparecimento de Mano, mas a magistrada aceitou a justificativa do treinador e de seus advogados, que alegaram problemas para conexão à videoconferência.





Mano Menezes entrou na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro em 19 de maio deste ano. No processo, ele cobra rescisão, FGTS, multas e outras verbas trabalhistas. O clube tinha um acordo de R$ 1,9 milhão com o técnico pelo encerramento contratual, mas não cumpriu. O valor total da causa é de R$ 4.326.934,00.





Uma segunda ação é movida por Mano Menezes contra o Cruzeiro, também protocolada em maio deste ano, na 27ª Vara do Trabalho de BH. Neste, ele reivindica o recebimento de direitos de imagem. O valor atualizado do débito é de cerca de R$ 1,1 milhão.





HISTÓRICO





Mano Menezes ocupa a quarta posição entre os técnicos que mais dirigiram o Cruzeiro, com 235 partidas. Contando os números da primeira passagem, no segundo semestre de 2015, foram 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas. A Raposa marcou 333 gols e sofreu 205 sob o comando do treinador. Foram duas conquistas da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, além de dois títulos estaduais, em 2018 e 2019.





Em três anos consecutivos de trabalho, a segunda passagem de Mano pela Toca da Raposa terminou em agosto de 2019. Ele deixou o cargo depois de derrota para o Internacional, no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Brasil.

















Mudança de horário





A Federação Mineira de Futebol alterou o horário do jogo entre Cruzeiro e URT, domingo, dia 26, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida, que marcará a volta do futebol ao Gigante da Pampulha depois de 135 dias de fechamento por causa da pandemia do novo coronavírus, passou das 16h30 para as 11h.