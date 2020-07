Alterosa Esporte está de volta à tela da TV

Isabel Guimarães dividirá a apresentação com Leopoldo Siqueira (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O programa esportivo mais irreverente da TV mineira retorna ao ar com muitas novidades, cenário remodelado, quadros novos e tecnologia de última geração para animar ainda mais o horário do almoço dos telespectadores. Depois de uma pausa em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Alterosa Esporte, presente na casa dos mineiros há 23 anos, volta ser exibido hoje, às 11h45, com promessa de maior interatividade com o público que acompanha o dia a dia de América, Atlético e Cruzeiro e as notícias do futebol nacional e internacional.





Uma das novidades será a presença de Isabel Guimarães na apresentação do programa, ao lado de Leopoldo Siqueira. Ela chega com a experiência de vários anos na reportagens, cobrindo jogos e treinos das equipes mineiras, além de comandar aos sábados o MMA Alterosa, dedicado às lutas.





Toledo, integrante da Bancada Democrática



A apresentadora vive enorme expectativa para o início da atração: “Estou muito feliz em participar desta nova fase do programa, que será 100% novo. Teremos uma renovação muito grande, a começar pelo cenário, que ficou muito bonito. Teremos mais diálogo com o público e maior interatividade pelas redes sociais. Também daremos mais espaço às imagens que viralizam pela internet”.

Bancada Democrática continuará sendo atração à parte no novo Alterosa Esporte. Além das habituais brincadeiras que já fazem parte do dia a dia do torcedor mineiro, Hugão, Dadá Maravilha, Fael e Toledo farão participações especiais em novos quadros, com o carisma e a descontração de sempre.



O gerente de jornalismo da TV Alterosa, Ricardo Carlini, entende que o novo programa chegará ao lar dos mineiros com alta qualidade técnica e de produção: “O Alterosa Esporte volta com novo estúdio, completamente remodelado. Atualmente, é o programa de maior sucesso dos mineiros, o mais amado por todos. Mantivemos a Bancada Democrática, que já estava no programa e agora vem com atrações diferentes. E também trazemos equipamentos novos, que vão garantir uma melhor conexão com o nosso público”.