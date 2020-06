Galo contrata zagueiro Bueno

Bueno, defensor de 24 anos, tem os direitos econômicos vinculados ao Kashima Antlers, do Japão (foto: Atlético/Divulgação)



O Atlético confirmou, ontem, a contratação do zagueiro Bueno. O defensor de 24 anos tem os direitos econômicos vinculados ao Kashima Antlers, do Japão, e assinou vínculo por empréstimo até junho de 2021 com o clube alvinegro. As negociações com Bueno já haviam sido concluídas há algum tempo pelo diretor de futebol do Atlético, Alexandre Mattos. Por questões burocráticas, a chegada do novo reforço só foi anunciada oficialmente ontem, com uma brincadeira nas redes sociais.



O clube publicou uma imagem com a palavra “bom”, acompanhada da legenda “leia em espanhol…”, em referência ao nome do contratado. Bueno também mandou um recado para a torcida alvinegra. "Alô, Massa Atleticana. Estou chegando muito feliz para representar este clube e conto com o apoio de todos vocês para, juntos, fazermos um excelente trabalho. Aqui é Galo!", disse,





Na sexta-feira, Bueno foi à Cidade do Galo para fazer atividades com fisiologistas e preparadores físicos. Ele deve iniciar os treinos com os demais companheiros nos próximos dias. Natural da cidade de São Paulo, Wellington Daniel Bueno fez toda a carreira profissional no futebol do Japão. Por lá, passou pelo Shimizu S-Pulse e pelo Vissel Kobe, antes de chegar ao Kashima Antlers, em 2016.









FICHA TÉCNICA

» Nome: Wellington Daniel Bueno » Data de nascimento: 24 de agosto de 1995 (24 anos) » Posição: Zagueiro » Pé preferencial: Destro » Altura: 1,82m » Clubes: Shimizu S-Pulse, Vissel Kobe, Kashima Antlers e Atlético A contratação foi feita a pedido do técnico Jorge Sampaoli, que recebeu do ex-meia Zico a indicação do nome do zagueiro. No Atlético, Bueno vai disputar posição com Gabriel, Igor Rabello, Réver e o jovem Gustavo Henrique. Além deles, o Galo deve oficializar em breve mais uma contratação: o zagueiro Junior Alonso, que pertence ao Lille, da França.