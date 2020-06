São Paulo prevê volta até agosto

Depois de o Rio de Janeiro retomar o Campeonato Carioca na última quinta-feira, suspender no fim de semana e remarcar o recomeço para domingo, agora São Paulo sinaliza que voltará com o Paulistão entre o fim de julho e o início de agosto. Os dois estados são os mais atingidos pela pandemia de coronavírus no Brasil.



Entre os paulistas, já foram autorizados treinos presenciais a partir de 1º de julho. A medida havia sido anunciada pelo governador João Doria, mas sob perspectiva de ser adiada devido à escalada da doença. Questionado se a decisão não era incoerente com o quadro de crescimento do coronavírus no estado, o secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues, negou: “Não é precipitado. Dia primeiro está de bom tamanho”.



Para ele, houve como os times adotarem os protocolos sanitários exigidos. “Acabou sendo importante, pois os clubes aproveitaram esse tempo para se preparar melhor, testar seus jogadores e sua comissão técnica. Estamos vendo notícias de casos positivos em alguns clubes. Eles terão essa semana para se organizar, isolar os casos positivos para começar sem problema algum”, disse o







(foto: IL NOBLE/AFP)



Quase lá O Liverpool goleou o Crystal Palace por 4 a 0 ontem, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, e pode chegar hoje ao título inédito se o Manchester City não vencer o Chelsea. Arnold, Salah, Fabinho e Mané (foto) marcaram os gols. Já o Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 0 (Vinicius Junior e Sergio Ramos) e voltou à liderança do Campeonato Espanhol. Já sobre o retorno do Campeonato Paulista, Rodrigues não foi muito otimista. A previsão é de que a bola comece a rolar apenas em seis ou sete semanas. “Jogo de futebol, podemos pensar e falar em uma partida após 30 a 45 dias, final de julho e início de agosto, não agora. Dificilmente teremos futebol antes disso. Se a pandemia permitir, podemos ter um Campeonato Paulista recomeçando no final de julho e início de agosto”, projetou.