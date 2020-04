Europa no mesmo caminho

PSG, onde atua o brasileiro Neymar, liderava o Campeonato Francês, cancelado ontem (foto: UEFA/AFP - 11/3/20)







Com a situação da COVID-19 um pouco mais controlada na Europa, os jogadores começam a voltar à rotina de treinos. Na Alemanha, os jogadores já estão em atividade há duas semanas. A Espanha anunciou ontem a retomada para o início da próxima semana. Na Itália, esportes coletivos receberam do governo autorização para reiniciar os trabalhos a partir de 18 de maio. Em todos esses países, os campeonatos nacionais, suspensos, ainda não têm data certa para volta – o Alemão é o que está mais próximo. A definição, nesse quesito, vem da França, que bateu o martelo: até setembro, não haverá futebol.





A decisão anunciada pelo governo francês vai ao encontro do que declarou o diretor do comitê médico da Fifa, Michel D'Hooghe. Segundo D'Hooghe, o futebol não deve ser disputado até o início de setembro para limitar a propagação do novo coronavírus. Além disso, uma vez retomado, a orientação será para que cartões amarelos sejam aplicados a jogadores que cuspam. “Se há um momento onde prioridades absolutas deveriam ser dadas a assuntos médicos, é agora. Não é questão de dinheiro, mas de vida ou morte", disse o dirigente ao canal inglês Sky Sports News.





Na Espanha, os atletas profissionais poderão treinar individualmente a partir de segunda. Eles receberão suas tarefas por vídeoconferência, devem chegar aos locais de treino já vestidos, com máscaras e luvas, que podem continuar usando durante a atividade e só poderá haver no máximo seis jogadores em campo. Após essa primeira fase, as equipes passariam progressivamente para o treino coletivo.



CAMPEONATOS

Os ministros dos esportes dos estados federados alemães estipulam que o Campeonato Nacional de futebol retorne “em meados ou no final de maio” e com portões fechados. “A Liga Alemã de Futebol deve estabelecer e impor medidas mais rígidas de higiene e condições médicas”, divulgou o grupo.





Na semana passada, a DFL, que organiza a Bundesliga, anunciou que estava pronta para retomar a competição em 9 de maio – data que deve passar para o dia 16 – com portões fechados, aplicando medidas sanitárias e testando jogadores regularmente. Assim, se tornaria a primeira das principais ligas europeias a retomar o futebol.





Na França, o primeiro-ministro Edouard Philippe anunciou ontem que “a temporada 2019/2020 de esportes profissionais, incluindo futebol, não pode ser retomada”, acabando com as esperanças dos diferentes campeonatos, interrompidos desde março devido à pandemia do novo coronavírus.