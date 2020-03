Mais um pra galeria

À mexicana: com sombreros, Melo e Kubot festejam a vitória na final sobre os colombianos Farah e Cabal (foto: ATP/DIVULGAÇãO)









Em um longo embate de duas horas e 34 minutos, algo incomum para jogos de duplas no atual formato, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, que lideram o ranking da ATP, e faturaram o ATP 500 de Acapulco, no México. Os vencedores tiveram de salvar dois match points e triunfaram com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 11/9.





"Eu e Kubot estamos muito felizes por conquistar esse título. Significa muito para nós", celebrou o brasileiro. "Estávamos prontos para colocar nosso melhor tênis em quadra. A partida foi muito dura e decidida por um ou dois pontos", avaliou o belo-horizontino.





Foi o primeiro título de Melo e Kubot em 2020. Os dois não venciam um torneio de nível ATP desde agosto, quando triunfaram em Winston-Salem, nos Estados Unidos. No fim de 2019, a dupla amargou três vices em sequência.





Melo disputou a 24ª final ao lado de Kubot e a 63ª de sua carreira. O tenista mineiro tem 34 troféus de nível ATP, sendo 13 ao lado do polonês, e se tornou bicampeão em Acapulco, onde também venceu em 2015, quando atuava ao lado do croata Ivan Dodig. Kubot ostenta três troféus do evento mexicano – ganhou também em 2010 e 2013.





O confronto foi extremamente disputado. Para se ter ideia, no primeiro set, houve quatro quebras nos cinco primeiros games e Melo e o polonês chegaram a desperdiçar um set point. No entanto, foram superiores no tie-break e fecharam o set. Na parcial seguinte, os colombianos cresceram e foram dominantes. Não houve quebra, mas a dupla número 1 do mundo levou a melhor em outra disputa no tie-break.





No match tie-break, a briga foi aberta. Melo e Kubot abriram 3 a 0, mas viram os oponentes reagirem. O brasileiro e o polonês perderam o saque e ficaram em desvantagem. No entanto, conseguiram salvar dois match points e fecharam o jogo na primeira chance que tiveram.





Melo e Kubot somam 500 pontos cada no ranking mundial individual de duplas e subirão três posições na lista, recuperando o quinto lugar. Os dois dividem a premiação de US$ 119 mil dólares (cerca de R$ 535 mil).





Agora, eles se concentram na disputa dos dois primeiros torneios de nível Masters 1000 da temporada, em Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, neste mês de março.





SIMPLES





Na final de simples, o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, confirmou o favoritismo ao vencer o norte-americano Taylor Fritz (35º do ranking mundial) por 6/3 e 6/2 na madrugada de ontem. O espanhol fechou o torneio sem perder um set sequer.