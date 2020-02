Mineira estreia hoje no UFC

"A responsabilidade da vitória é minha. Pra mim, não tem isso. Eu não aceito perder para ninguém" (foto: Fotos: Roberto Nonato/DIvulgação)



"Chegou o momento de mostrar o meu trabalho para o mundo"







Depois de longa espera, chegou o momento da estreia. Norma Dumont, de 29 anos, viveu grande expectativa até pisar pela primeira vez no octógono do Ultimate Fighting Championship (UFC). A mineira de BH debutará na principal organização de artes marciais mistas hoje, em Norfolk, no estado da Virgínia (EUA). A adversária é uma atleta conceituada, a australiana Megan Anderson, que já foi campeã do Invicta, liga exclusiva para o MMA feminino. O confronto será válido pela divisão peso-pena (até 66kg), no card principal do UFC Fight Night 169.





Norma assinou com o UFC em março do ano passado e passou por longa espera até os procedimentos exigidos pela organização, como treinamento específico e o programa antidoping sob supervisão da Agência Antidoping dos EUA (Usada). Enquanto se preparava, a mineira queria uma adversária de renome na estreia e foi atendida: Megan Anderson, de 30 anos. Campeã peso-pena do Invicta em 2017, a australiana se transferiu para o UFC e teve duas vitórias e duas derrotas na franquia sediada em Las Vegas.





Norma, conhecida como Imortal, está invicta – venceu as quatro lutas que disputou como profissional – e sabe da importância de uma estreia positiva no UFC. A mineira mostrou ousadia e personalidade ao pedir uma adversária bem ranqueada para iniciar a trajetória na organização e espera ser premiada com grande exibição e vitória. Em entrevista ao Estado de Minas/Superesportes, ela destacou a chance de ouro na carreira e projeta rápido crescimento no peso-pena da franquia.