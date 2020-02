Coelho processa o Corinthians

O América moveu processo na Justiça contra o Corinthians cobrando R$ 3.240.611,08 referentes à negociação entre Fluminense e Watford, da Inglaterra, pelo atacante Richarlison. A ação foi ajuizada em 20 de fevereiro, na 30ª Vara Cível de São Paulo. Segundo o diretor jurídico do América, Henrique Saliba, a cobrança judicial foi feita por causa de uma pendência do Corinthians com o Fluminense pela compra dos direitos econômicos do volante Richard, em dezembro de 2018.





O dinheiro da venda de Richard precisaria ser depositado em uma conta judicial, já que o tricolor carioca ainda deve ao Coelho R$ 3,2 milhões da transferência de Richarlison para o Watford.





Entretanto, de acordo com Saliba, o Corinthians não pagou ao Fluminense por Richard, o que motivou o América a entrar com a ação. A quantia seria repassada à LM Sports, que agenciava a carreira de Richarlison. O valor da contratação de Richard não foi divulgado pelo Timão, mas o América informou que é superior aos R$ 3,2 milhões reclamados pelo clube.





* Estagiário sob supervisão do editor Álvaro Duarte