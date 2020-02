América mira a liderança

Lateral-direito Diego Ferreira alerta que o Coimbra tirou pontos do Galo (foto: João Zebral/América)



Afastado dos gramados por causa de dor no tendão calcâneo do pé esquerdo, o lateral-esquerdo João Paulo fez seus primeiros trabalhos com bola na tarde de ontem, no CT Lanna Drumond, e será reavaliado para o próximo compromisso do América – segunda-feira, o Coelho encara o Coimbra, às 20h30, no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.



Vice-líder da competição, o time americano contabiliza três vitórias e dois empates, aproveitamento de 73,3%. Com 11 pontos, a mesma pontuação do líder Atlético, o Coelho entra em campo contra o Coimbra vislumbrando a briga pela ponta da tabela.





“Sabemos que eles tiraram pontos do Atlético, então precisamos estudar o time deles. Acredito que vão entrar com o mesmo pensamento que entraram contra o Atlético, de tentar tirar ponto nosso. Então, temos que ter atenção”, avaliou o lateral-direito Diego Ferreira.





Dividido entre duas competições neste início de temporada (disputa simultaneamente a Copa do Brasil), o América tem um curto espaço de treinamento e descanso entre as partidas. Para Diego Ferreira, a maratona de jogos do calendário brasileiro é prejudicial às equipes: “O calendário é todo ruim se comparado com a Europa, e a gente se acostumou com essa sequência. É ruim não treinar, mas acho que o que tem que ser priorizado é que a base foi mantida, já estamos entrosados do ano passado. Acredito que é isso que está mantendo o nosso time com uma sequência boa”.





INGRESSOS O América iniciou ontem a venda de ingressos para a partida contra o Coimbra. Apesar de o confronto ser no Horto, o mando de campo é do adversário. Assim, a torcida americana terá acesso apenas ao Setor Pitangui Inferior (Portão 3) e os sócios Onda Verde não terão entrada garantida. O valor da inteira é de R$ 20, preço único.





O Setor Especial Ismênia (Portão 2) será destinado aos torcedores do Coimbra. Quem possuir carteirinha do clube poderá comprar a entrada pelo valor promocional de R$ 5.