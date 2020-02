Com reforço no meio

Recuperado de dor muscular, o armador Pedrinho deve ser a novidade da Seleção Brasileira na abertura do quadrangular do Pré-Olímpico, hoje, na Colômbia. A equipe do técnico André Jardine enfrentará exatamente os donos da casa, às 22h30, em Bucaramanga. O SporTV transmite a partida. Antes, Argentina e Uruguai jogam às 20h30.





O camisa 10 ficou de fora dos dois últimos jogos, mas treinou normalmente no fim de semana e está à disposição do treinador brasileiro. A Seleção Olímpica, que em seu grupo tem o lateral-direito Guga e o goleiro Cleiton, do Atlético, se classificou antecipadamente para a fase decisiva. Enquanto Guga tem sido titular, Cleiton (praticamente negociado com o Bragantino, por R$ 23 milhões) tem sido reserva de Ivan.





A campanha teve 100% de aproveitamento na fase de grupos. Na primeira fase, os brasileiros venceram seus quatro compromissos: 1 a 0 sobre o Peru, 3 a 1 diante do Uruguai, 5 a 3 contra a Bolívia e 2 a 1 frente ao Paraguai.





Na quinta-feira, os adversários serão os uruguaios. Por fim, no domingo, os argentinos. Os dois melhores colocados se classificam para a Olimpíada de Tóquio. O Brasil, que ficou com o ouro no Rio de Janeiro, buscaria o bicampeonato.





GUERRA PSICOLÓGICA





O atacante Paulinho afirmou que os jogadores estão preparados para uma batalha psicológica no do Estádio Afonso Lopez, onde a Seleção encara a Colômbia, que terá apoio maciço de seus torcedores. “Todo jogo aqui tratamos como o mais importante. Agora a gente vai pegar os donos da casa. Sabemos das dificuldades com a torcida deles, com uma equipe boa. Mas todos aqui já jogaram com estádio contra. Todos estão preparados para buscar essa classificação”.





Técnico da Seleção Brasileira principal, Tite é esperado para acompanhar a partida, acompanhado do coordenador de seleções, Juninho Paulista. O objetivo é observar alguns atletas do grupo comandado por André Jardine. Um dos destaques na competição, Bruno Guimarães é um deles. Já chamados para a equipe de Tite, Matheus Henrique e o goleiro Ivan também devem ser alvo de observação.