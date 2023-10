683

Reumatismo Freepik

Luta contra o

Reumatismo

Nesta segunda-feira (30/10) é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo – doença caracterizada por comprometer o sistema músculoesquelético, como cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Entre as doenças mais comuns estão a osteoartrite – conhecida como artrose –, fibromialgia, osteoporose, gota, tendinites e bursites, febre reumática, artrite reumatoide e outras patologias. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de brasileiros são acometidos por essas doenças, além de serem as principais causas de afastamento e aposentadoria precoce por doenças. A melhor forma de se cuidar é seguir as orientações de especialistas, praticar exercícios físicos, manter uma boa alimentação leve e colorida, somada a um estilo de vida saudável.

Dor crônica Freepik

Dor crônica





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece as diretrizes para o atendimento a pacientes com fibromialgia, fadiga crônica, síndrome complexa de dor regional e outras dores crônicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Publicada na última quinta-feira (29), no Diário Oficial da União, a lei inclui no atendimento integral, previsto em portaria, o acompanhamento nutricional e o fornecimento das medicações. Apesar de parecer simples, o diagnóstico da dor e das síndromes e condições relacionadas a ela são um processo complexo e que, muitas vezes, exige intervenção multidisciplinar no seu tratamento. A lei entrará em vigor dentro de 180 dias, e reforça ainda o direito desses pacientes ao acesso a exames complementares e modalidades terapêuticas, como fisioterapia e atividades físicas.





Florais Wirestock/ Freepik



Florais





A terapia floral focada em humanos surgiu por volta de 1930, sendo uma das diversas metodologias que tratam de forma orgânica a saúde do paciente. No caso dos pets, a terapia ganhou reconhecimento maior nos últimos cinco anos. Os florais são soluções líquidas, feitas a partir das flores de plantas específicas, que atuam equilibrando, reparando e reconstruindo os desequilíbrios dos seres vivos nos níveis emocional, mental e espiritual e, consequentemente, na melhora também do estado físico. Eles são prescritos em situações em que o animal vivencia quadro de emocional abalado, por medo, traumas, ansiedade, compulsão, carência, adaptação, latido excessivo e tratamento cirúrgico. A associação da terapia comportamental e da terapia floral apresenta resultados superiores se comparada ao tratamento de apenas uma das terapias isoladamente. Contudo, especialistas indicam sempre a orientação de um médico veterinário para prescrição correta do floral.