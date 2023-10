683

No Brasil, 90% dos casos de diabetes são do tipo dois e 89% deles estão relacionados à hereditariedade DC Press/SBEM Após três anos de evento remoto, hoje (25/10), iniciou-se o XXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), no Centro de Convenções do Expominas, em Belo Horizonte. A expectativa é que mais de três mil médicos participem da estreia da capital mineira como sede do maior congresso nacional sobre diabetes. Para além disso, a ocasião proporcionará, também, debates sobre os avanços no tratamento e prevenção da diabetes - doença que afeta aproximadamente 7% da população, e do seu principal fator de risco: a obesidade.





Inovação

"Além do reencontro dos médicos pós-pandemia, que é uma coisa importante, destaco os enormes avanços que tem acontecido no diabetes nos últimos anos. Seja do ponto de vista do entendimento fisiopatológico da doença e das suas peculiaridades, seja do ponto de vista dos tratamentos alternativos e ferramentas de tratamento", comenta Rodrigo.





Inevitavelmente, o endocrinologista cita as recentes aprovações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Semaglutida e o Mounjaro - medicações injetáveis e úteis para o tratamento da diabetes tipo dois, que "são extremamente eficazes tanto para o controle da glicose quanto para a perda de peso", ressalta Rodrigo. Ambas se destacaram no mercado devido à sua performance em tratar diabetes e na ação em torno dos hormônios relacionados à digestão e à saciedade.

E diante de tantos avanços e inovações, há também a comemoração de tratamentos antigos, como a insulina, que completou 100 anos em 2021, mas, em decorrência da pandemia, não houve uma celebração adequada, a qual será realizada neste congresso.

O endocrinologista Rodrigo Nunes, presidente do XXIV Congresso da SBD, participará todos os dias do evento, incluindo o Simpósio no dia 28, onde abordará a tecnologia no tratamento do diabetes DC Press/SBEM

Maior incidência





No Brasil, 90% dos casos de diabetes são do tipo dois e 89% deles estão relacionados à hereditariedade - sendo majoritariamente pessoas adultas, com sobrepeso e obesas, como aponta Rodrigo, que acrescenta: "o aumento do número de casos diabetes no mundo e no Brasil, são vistos por órgãos como Vigitel, IBGE, como também os dados do International Diabetes Federation (IDF) - os quais mostram uma perspectiva de aumento de 30% dos casos de diabetes até 2050."

Ele destaca que a melhor prevenção da diabetes é aquela que se tem cuidado com a própria vida, como alimentação saudável, higiene do sono, prática de exercício físico, controle do peso - cuidados essenciais para toda população. Contudo Rodrigo salienta que políticas públicas que fomentem o controle do consumo de processados, a prática democrática a espaços públicos para atividades físicas e uma melhora na mobilidade urbana também são importantes. "As pessoas deveriam se transportar de maneira mais ativa e menos de carro; o próprio transporte público, ele aumenta o gasto calórico e previne ganho de peso ", explica.





Ainda que tenha muito o que melhorar, o endocrinologista comenta de forma positiva que muitos avanços já ocorreram no Sistema Único de Saúde (SUS) como os medicamentos metformina e gliclazida, ambos para tratamento de diabetes tipo dois. "Há também a Dapaglifozina, para o tipo dois, muito importante no sentido de da proteção para o coração e para o rim. Além dos medicamentos e tratamentos. Acredito essencial o aumento da divulgação e o reconhecimento das pessoas em torno da importância dos cuidados em relação a diabetes - os quais a SBC vem trabalhando arduamente", reforça Rodrigo.