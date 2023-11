683

Na avaliação de Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada Freepik

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, acaba de atingir a marca de 3 mil brasileiros superinteligentes identificados no território nacional.





Segundo mapeamento da entidade, do total de pessoas identificadas no Brasil, o estado de São Paulo lidera o ranking, com 1.369 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 335 pessoas, Minas Gerais, com 240, Paraná, com 229, e Distrito Federal, com 190.Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, cerca de 23% são menores de idade, somando 699 crianças e adolescentes. A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha nove anos. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil têm dois e três anos de idade. Entre os menores identificados no Brasil, o estado de São Paulo lidera o ranking, com 270 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 83 pessoas, e Minas Gerais, com 71.Com o intuito de ampliar a descoberta de pessoas com superinteligência, a entidade tem realizado periodicamente rodadas de testes em diversas cidades brasileiras. A próxima rodada deve ocorrer no final do mês de novembro.A Mensa Brasil recomenda aos governos brasileiros a adoção de sistema nacional estruturado de avaliação da inteligência de crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas. Essa medida já é aplicada em diversos países, com resultados importantes e positivos.Na visão da entidade, esse modelo serviria de base para a ampla identificação dos chamados superinteligentes, ainda nos primeiros anos de escolarização, contribuindo para um melhor direcionamento, desenvolvimento e aproveitamento dos potenciais intelectuais no Brasil e para a evolução desses indivíduos.Na avaliação de Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. "Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de superinteligência, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos", aponta.