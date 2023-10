As varizes são um problema vascular comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Essas veias dilatadas e tortuosas, que geralmente se desenvolvem nas pernas, podem causar desconforto, dor e inchaço, afetando significativamente a qualidade de vida e a própria saúde. Mas afinal, qual a relação entre esse problema vascular e as safenas?

Uma questão frequentemente associada a elas é o estado das veias safenas, que desempenham um papel crucial no sistema circulatório. Helen Pessoni, cirurgiã vascular e especialista em varizes, explica que as veias safenas são um conjunto de vasos profundos e superficiais que transportam o sangue das pernas de volta ao coração . Por desempenharem um papel crucial no sistema circulatório, ter problemas com essas veias pode contribuir para o desenvolvimento de varizes.