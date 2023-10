683













A endometriose afeta 8 milhões de mulheres no Brasil e 200 milhões no mundo todo, porém ainda é pouco falada fora dos consultórios médicos. A condição, que pode levar anos para ser descoberta, pode comprometer a qualidade de vida das mulheres, inclusive profissionalmente.





“A informação é fundamental para que mais mulheres saibam identificar os sinais da doença e busquem ajuda médica. Só assim conseguiremos diagnósticos precoces, um fator que impacta muito o tratamento e a qualidade de vida da mulher”, destaca o ginecologista especialista em endometriose, Patrick Bellelis.





Pensando nisso, Bellelis indica uma lista com quatro episódios de séries de TV famosas que abordam essa temática e ajudam a ampliar a discussão e a conscientização em torno dela. Veja:





Grey's Anatomy - temporada 18, episódio 10 (Star+) Sony/Divulgação

Grey's Anatomy

temporada 18, episódio 10 (Star+)





O episódio da 18ª temporada da principal série médica em exibição nas telas traz a paciente Francesca de volta ao hospital, com dores nas costas. Ela decidiu agendar uma consulta com um ginecologista e em pouco tempo a médica responsável deduziu que as dores eram um sintoma de endometriose. Durante o episódio, a condição é abordada de forma bem natural, mostrando como uma paciente com endometriose precisa ser ouvida e compreendida durante uma consulta.





House

temporada 5, episódio 14

(Globoplay e Amazon Prime Video)









O episódio número 100 da série traz a história de uma médica que havia abandonado a carreira para viver melhor e sem estresse, porém, ela começa a passar mal durante um compromisso, com dores abdominais e na área dos rins. Seus lábios também ficam azuis. Após uma consulta com a equipe do dr. House, ele identifica que se trata de um caso de endometriose ectópica.







The Good Doctor

temporada 2, episódio 3 (Globoplay)





Em uma história mais delicada, o doutor Melendez realiza uma cirurgia para tratar a endometriose de uma paciente e recuperar sua fertilidade. A condição da mulher, contudo, é mais grave do que o normal, o que leva a equipe médica a realizar uma histerectomia para salvar a sua vida.





Sob Pressão

temporada 5, episódio 3 (Globoplay)





Quem assiste a série “Sob Pressão”, da rede Globo, pôde acompanhar o drama de uma paciente que chega ao hospital com muitas dores e tem receio de falar sobre o desconforto que sente nas relações sexuais. Um dos maiores medos de Raíssa é não poder ter filhos e isso prejudicar a relação com o marido.