Além da alimentação balanceada e da prática de exercícios, os remédios emagrecedores, como a semaglutida, aparecem como um agente facilitador, como o famoso Ozempic, que virou febre do emagrecimento. Muitas pessoas, inclusive, acabam conhecendo melhor o corpo com a perda de peso. Esse é o grande motivo do mito existente de que os remédios emagrecedores causam nódulos na região do pescoço. Diferentemente do que se pensa, não há nexo causal entre ambos. O que ocorre é que os nódulos ficam mais aparentes com a perda de gordura e quem ganha a culpa são os tais medicamentos.

De acordo com o especialista em cabeça e pescoço, Ullyanov Toscano, 50% da população mundial apresenta nódulos, mas nem todos sabem. "Não há números que evidenciem o nexo causal, mas o emagrecimento faz com que o pescoço fique mais nítido e esses nódulos acabam saltando aos olhos de quem perdeu peso, por ficarem mais aparentes. Com isso, logo buscam exames de imagens e detectam o tumor. Desta forma, não surgem por conta do Ozempic, ou de outras drogas, mas por ficarem mais nítidos devido ao emagrecimento", esclarece o especialista.

Também chamados de íngua, os nódulos no pescoço são caracterizados pelo surgimento de um caroço nessa região. De modo geral, costumam surgir e desaparecer espontaneamente, entre três ou quatro semanas, sem intervenção médica, mas é bom ficar em alerta quando isso não acontece. “É importante buscar ajuda médica para a realização de exames complementares, principalmente se você for fumante ou fizer uso frequente do álcool", sugere Ullyanov Toscano. n