O vereador de São Paulo deu início ao processo de transição de gênero por volta de 2015 com um corte de cabelo. Desde então, Thammy tem passado por transformações em seu corpo para deixar o visual de acordo com o qual se identifica. Isso inclui a administração de hormônios, procedimentos de harmonização facial para realçar o maxilar e transplante capilar. Desde o começo do processo de masculinização, o filho da cantora Gretchen tem participado de entrevistas, mostrado com entusiasmo os resultados dos procedimentos e explicado o propósito de cada um deles. Após sentir dores constantes, Daniela Valente passou muito tempo preocupada com o motivo de sentir tanto incômodo. O alívio veio ao receber o diagnóstico de fibromialgia. Com o objetivo de compartilhar a jornada de autoconhecimento que traçou para ter uma vida saudável e o menos limitante possível, em fevereiro deste ano, ela lançou o livro "A Pessoa Mais Feliz do Mundo". Ela escolheu divulgar sua doença para ajudar outras pessoas que podem estar sentindo dores sem motivo aparente. Além disso, por ser uma condição "invisível", as informações podem conscientizar o público em geral. Em agosto, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, sentiu fortes dores e permaneceu aproximadamente um mês internado para realizar um tratamento de insuficiência cardíaca. Faustão entrou na fila de transplante de coração ao receber o diagnóstico de uma condição progressiva na qual o coração perde a capacidade de bombear o sangue na quantidade necessária. Ele e sua família utilizaram as redes sociais para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos, bem como sobre o funcionamento do sistema de transplantes de órgãos no Brasil. No último dia 28 de agosto, ele fez a cirurgia cardíaca e agora se recupera do transplante. O ex-BBB, de 33 anos, postou recentemente no Instagram contando sobre sua cirurgia de ginecomastia para diminuir os seios. Ele explicou que essa parte do corpo o incomodava e, por isso, não tirava fotos sem camisa. A ação repercutiu na internet, principalmente por se tratar de um homem expondo sua insegurança e informando sobre ela. O cantor de 31 anos usou as redes sociais para falar sobre a reversão completa da harmonização facial que realizou em 2020. Naquela época, o procedimento causou espanto na internet, e, após algum tempo, Lucas revelou que não estava satisfeito com o resultado. Após um ano, ele optou por remover completamente o produto. Ao contrário do que imaginava, a harmonização afetou sua autoestima. Em entrevista, ele compartilhou que conseguiu recuperar suas expressões normais e se reconhecer novamente, além de estar mais satisfeito com a própria aparência. A influenciadora digital, de 23 anos, desde que anunciou sua gravidez, vem mostrando nas redes sociais a transformação de seu corpo durante a gestação. Após dar à luz a pequena Lua, ela continuou mostrando o processo de desinchar, assim como outras consequências da gestação, como estrias e celulites. O hábito de mostrar as transformações corporais durante e após a gravidez tem como objetivo mostrar a realidade desse processo, que é muito comum, mas pouco documentado. A cantora, após uma turnê em 2022, informou aos seguidores que passaria por uma cirurgia devido à endometriose, uma doença diagnosticada após exames de rotina. Após o relato, Anitta fez uma série de postagens sobre a endometriose, informando e tirando dúvidas sobre a condição que afeta 80 milhões de mulheres no mundo. Após a cirurgia, a cantora não sentiu mais sintomas da doença, mas aproveitou o momento para informar seu público sobre a importância de manter os exames atualizados e de não ignorar dores intensas e fora do comum. Diagnosticado com diabetes por volta dos 15 anos, o ator José Loreto compartilha em entrevistas e nas redes sociais como lida com o tipo 1 da doença. Sem tabus, Loreto desfilou de sunga na 55ª edição da São Paulo Fashion Week, utilizando um pequeno adesivo no bumbum. O aparelho na verdade é um sensor que faz o acompanhamento do nível de glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no corpo. Além dessa ocasião, Loreto registrou o momento em que aplicava insulina durante as gravações da telenovela "Pantanal".

A cantora, de 49 anos, revelou no início deste ano que foi diagnosticada com câncer no intestino. A suspeita da doença surgiu devido a desconfortos na área abdominal, levando Preta a ficar internada. Após a descoberta, Preta Gil iniciou o tratamento com quimioterapia e radioterapia e, em agosto, passou por uma cirurgia para remover o tumor detectado no final do intestino. Embora a artista tenha se afastado das redes sociais para cuidar da saúde mental no início do tratamento, nos últimos meses ela tem mantido as redes atualizadas, com postagens sobre seu estado de saúde e vídeos explicando, por exemplo, por que ela voltou a usar a sonda nasogástrica. Além disso, a cantora participou de entrevistas para contar sobre o diagnóstico e como as pessoas podem se prevenir contra a doença.