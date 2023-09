Quebra do tabu





Estima-se que 75% dos adultos têm o hábito de tomar um cafezinho, e quase 50% o bebem diariamente. Para boa parte das pessoas, o hábito se deve ao sono após acordar ou como um método para aguentar a rotina. Porém, o consumo excessivo pode desencadear abstinência ao interromper o hábito. Alguns sintomas são: dor de cabeça, irritabilidade, fadiga e dificuldade de concentração. De acordo com o pneumologista especialista em medicina do sono, Gleison Guimarães, se o indivíduo dorme mal e vê o café como uma escolha rápida para se manter acordado, desconhece seu efeito e como ele afetará o sono posteriormente, ou seja, ele entra em um ciclo extra de precisar de mais café para superar o cansaço. Por isso, o especialista orienta o consumo após uma hora depois de acordar e entre oito e 10 horas antes de dormir.









Dilemas da juventude

Nara Ferreira*



Quando um grupo de oito amigos universitários perde um integrante, todos comparecem ao velório - mas um mistério segue até o final: de quem é o corpo? É nesse cenário que se desenrola a trama do livro “Tudo que dizemos no silêncio", publicado pela Qualis Editora. A partir de flashbacks, a escritora e filósofa Marta Vasconcelos aborda a história de cada personagem, revelando conflitos que atravessam não só a juventude, mas a sociedade de forma geral.



A autora transforma a dinâmica dos amigos em um espaço fértil para discutir questões contemporâneas. De modo sensível, ela retrata a complexidade das relações abusivas, da dependência química, da elaboração do luto, da descoberta da sexualidade e da aceitação dos diferentes corpos.



Em uma escrita cativante, com alertas para prevenir gatilhos emocionais, a história conduz o leitor a uma intensa jornada. Além de perpassar as vivências dos personagens, a narrativa foge da superficialidade ao explorar as raízes e os desdobramentos de cada caso.



Na trama, por exemplo, residem as marcas do abandono parental. Depois, é revelada a trajetória de recuperação da dependência química e todas as consequências dessa luta. Por fim, a morte e os preconceitos desafiam os personagens a encontrar formas de resiliência e resistência. Assim, “Tudo que dizemos no silêncio” é um convite a refletir profundamente sobre as questões mais delicadas da atualidade.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie



Autora: Marta Vasconcelos Editora: Qualis Editora Páginas: 212 Preço: R$ 52 - e-book: R$ 16,90 Tudo o que dizemos no silêncio

Um estudo divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS) mostra que os homens já representam 35% dos pacientes que buscam por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil. Blefaroplastia, rinoplastia e harmonização são algumas das cirurgias faciais mais procuradas. A blefaroplastia (pálpebras) vem ganhando a atenção do público masculino e já se tornou uma das mais cobiçadas para os homens a partir dos 40 anos. Ela promove o rejuvenescimento e ajuda a reduzir o olhar cansado. O aumento das rinoplastias também chama a atenção. A cirurgia ocupa o segundo lugar entre a preferência do público masculino, indo de 5% para 30% nos últimos cinco anos.Um levantamento do InterPlayers, hub de negócios da saúde e bem-estar, aponta que as vendas de vitaminas para imunidade cresceram 37% nos últimos 12 meses no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, juntos, representam 18% das vendas do Brasil no último ano no país. De acordo com Ilo Aragão de Souza, gerente de Inteligência Comercial da empresa, essa busca por suplementos é reflexo de fatores mercadológicos e pela crescente procura por bem-estar e qualidade de vida da população, que acaba de enfrentar uma pandemia global.