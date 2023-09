No ato da adoção, o tutor deve apresentar RG e preencher um termo de responsabilidade

A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs: O Lobo Alfa, Patas BH, Sociedade Mineira Protetora dos Animais e Multiplique o Bem, hub de iniciativas adotadas pela Multiplan.





Quem deseja se tornar um novo tutor, deve apresentar identidade (RG) e preencher um termo de adoção, documento que estabelece as responsabilidades e cuidados que o animalzinho precisa receber. Os organizadores sugerem ainda uma contribuição de R$ 100 - usada nos custos com vacinas, exames e castração dos bichinhos resgatados.

A capital mineira, no ano passado, tinha uma população de cerca de 48 mil cães e gatos de rua, de acordo com os dados mais atualizados da Prefeitura de Belo Horizonte. Para especialistas, as consequências negativas desse cenário são várias: além dos danos ao bem-estar e para a vida dos animais , trata-se de uma questão de saúde pública, já que bichos sem cuidados podem resultar na transmissão de doenças.