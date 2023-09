683

Sexo e finanças

Sexo e finanças Freepik



De acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos chegam à separação nos 10 primeiros anos. Para Luiz Fernando Gevaerd, especialista na área de direito da família, até mesmo as relações turbulentas têm mais chances de se sustentar quando o sexo entre os dois é prazeroso. Ele comenta que, antes da liberação de costumes, 80% das separações eram causadas por insatisfações nesse campo. Depois da questão sexual, o segundo maior motivo de separação é o aspecto econômico. "Quando vivem dificuldades financeiras, as pessoas precisam mudar seus objetivos e acabam renunciando a muitos de seus sonhos. Por não conseguir realizá-los, se frustram e vivem insatisfeitas, muitas vezes sem saber o motivo real de seu permanente mau humor", avalia Gevaer.

Patologia e Medicina Laboratorial

Patologia e Medicina Laboratorial Freepik



De terça a sexta-feira, será realizado, em São Paulo, o 55º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. O evento acontece paralelamente à 32ª edição do Congresso da Associação Mundial de Sociedades de Patologia e Medicina de Laboratório (WASPaLM). Entre congressistas, visitantes, palestrantes e expositores, são esperadas cerca de quatro mil pessoas do Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia, com programação pré-congresso amanhã (3/9), com diversos cursos. A partir do primeiro dia de evento, os participantes terão acesso a mais de 100 atividades entre conferências, mesas-redondas e estudo de casos clínicos. Inscrições podem ser feitas no link: https://www.cbpcml.org.br/

Corrida e caminhada

Corrida Jakob Owens/Unsplash



Na próxima sexta-feira (8/9), o Aeroporto da Pampulha recebe a nova edição da Corrida Araujo. O circuito conta com percursos de cinco e 10km, além da caminhada para adultos e crianças, de dois km. Entre os objetivos da corrida, está o estímulo aos cuidados físicos e mentais - importante para prevenção de doenças e manutenção do bem-estar. O evento também conta com uma programação cultural especial para toda a família durante e após o evento, na Praça Bagatelle, localizada em frente ao Aeroporto da Pampulha. Estão previstos shows, oficinas e food trucks durante toda a manhã, e os pets também serão bem-vindos. Para inscrição e mais informações, acesse: https://www.ticketsports.com.br/e/ corrida-araujo-2023-36798

Pets em condomínios

Pets em condomínios

mulher segurando cão Stefani Reynolds/ AFP



Um levantamento feito pela uCondo, startup que desenvolve plataformas de gestão para condomínios, mostra que, no primeiro semestre deste ano, cerca de 70% dos animais de estimação registrados em condomínios no Brasil são cães. A pesquisa, realizada em mais de 3,5 mil condomínios onde estão cadastrados mais de 23 mil pets, também indica que aproximadamente 28% são gatos. Ainda no mesmo período da pesquisa, a startup registrou 1.095 reclamações nos condomínios que envolviam animais. "Ao longo dos anos, os pets tornaram-se parte fundamental das famílias. Mas para evitar conflitos e garantir uma boa convivência em locais que permitam a presença de bichos, os moradores precisam estar cientes do regimento interno do local, bem como da Lei do Silêncio", alerta o CEO da uCondo, Marcus Nobre.

Saúde mental