683

Segundo a especialista, o ácido hialurônico de alto peso molecular auxilia no aumento de volume, ou para arredondar o bumbum, ou para a sustentação Freepik



Marcela Mattos, especialista em medicina estética com experiência em dermatologia cosmética, dá dicas que contemplam as principais queixas quando o assunto é bumbum.

"Bolinhas" ou foliculite do bumbum:

. Essa situação acontece pelo atrito de materiais têxteis (mais comum com a calça jeans) sobre os “pelinhos” muito finos que existem na região glútea. Portanto, para melhorar, o primeiro ponto é cortar o atrito, como modificar o vestuário dando preferência por tecidos mais finos e vestidos. Já as bolinhas inflamadas com pus, melhoram muito com a aplicação local de ácidos associados à antibióticos. E nos casos refratários eu faço a depilação a laser com o lightsheer duet para eliminar a causa do problema: o pêlo.





Gordura localizada ou aspecto de celulite:

Nos casos onde o bumbum apresenta bolinhas inflamadas com pus, Marcela indica, além da aplicação de ácidos, a depilação a laser com o lightsheer duet para os casos resistentes Arquivo Pessoal . Para aplicar no corpo, indico o produto com cafeína 6% do laboratório Adcos. Ajuda na drenagem linfática, na redução das células de gordura (deixa a pele maia lisa e firme). Deve ser aplicado duas vezes ao dia por, no mínimo, duas semanas. O laboratório Esthederm também lançou, recentemente, uma linha para Para aplicar no corpo, indico o produto com cafeína 6% do laboratório Adcos. Ajuda na drenagem linfática, na redução das células de gordura (deixa a pele maia lisa e firme). Deve ser aplicado duas vezes ao dia por, no mínimo, duas semanas. O laboratório Esthederm também lançou, recentemente, uma linha para tratamento corporal para celulite e anti-age.

. A intradermoterapia com desoxicolato (primo mais moderno e seguro que o lipostabil) é um A intradermoterapia com desoxicolato (primo mais moderno e seguro que o lipostabil) é um procedimento invasivo, bem tolerado, feito por meio de agulhas, bem finas. As sessões são quinzenais, em torno de 3 a 5 sessões, pode haver dor no local das injeções horas a dias depois.

. Aparelho trilipo: são ondas de radiofrequência múltiplas associadas a um sistema de vácuo que atuam quebrando a gordura. Trata-se de uma tecnologia não invasiva, muito bem tolerada, com sessões semanais a quinzenais, média de cinco sessões. É o aparelho de gordura localizada que eu mais gosto! Como efeito colateral pode causar pequenos hematomas locais que somem rapidamente.



Leia também: Cinco cuidados especiais para ter com o bumbum no inverno Aparelho trilipo: são ondas de radiofrequência múltiplas associadas a um sistema de vácuo que atuam quebrando a gordura. Trata-se de uma tecnologia não invasiva, muito bem tolerada, com sessões semanais a quinzenais, média de cinco sessões. É o aparelho de gordura localizada que eu mais gosto! Como efeito colateral pode causar pequenos hematomas locais que somem rapidamente.

Flacidez:

. Sculptra: é um pó (ácido polilático) que precisa ser diluído em água bidestilada para sua ação. É aplicado por meio de injeções em toda a região glútea. O sculptra estimula a Sculptra: é um pó (ácido polilático) que precisa ser diluído em água bidestilada para sua ação. É aplicado por meio de injeções em toda a região glútea. O sculptra estimula a síntese de colágeno , a qual é notada 45 dias depois. O número de sessões varia de um a quatro, dependendo do grau de flacidez, e seus efeitos permanecem por dois anos.

. Radiesse: é um gel espesso que precisa ser diluído em soro fisiológico e também vai estimular a produção de colágeno. Novos estudos também demonstraram produção de elastina e ácido hialurônico após sua aplicação. Procedimento injetável, pouco desconfortável, feito com cânula ou agulha após anestesia local e botão anestésico.

. Ácido hialurônico de alto peso molecular: para aumento de volume, ou para arredondar o bumbum, ou para a sustentação. Procedimento injetável, pouco desconfortável, feito com cânula ou agulha após anestesia local e injetável.

. Ultra Former MPT: é um ultrassom para tratamento de flacidez (ponteiras micro focadas) e gordura localizada (ponteiras macro focadas). Feito sobre a pele com o auxílio de um gel condutor). Ideal para aqueles que evitam tratamento injetável.

. Outra opção ainda pouco conhecida são os fios de PDO (polidioxanona) que são aplicados após anestesia local ao longo de todo o glúteo. Esse fio é sintético, biodegradável e absorvível, portanto, um fio mais funcional (estimula a síntese de colágeno e elastina, com durabilidade de 18 meses).