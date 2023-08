683

Perda de memória

Pesquisadores da Purdue University conduziram um estudo de 12 semanas com 86 adultos com sobrepeso/obesidade. Os participantes foram divididos em dois grupos, sendo que cada grupo recebeu um almoço contendo amêndoas e outro almoço sem a semente. Após a refeição, os participantes foram submetidos a testes de memória e atenção. O grupo que consumiu o almoço rico em gordura (amêndoas) mostrou declínios significativamente menores na memória, sugerindo que as amêndoas podem desempenhar um papel eficaz na manutenção da memória após as refeições. As amêndoas atuam na moderação dos níveis de açúcar no sangue após as refeições, o que pode explicar seu benefício para a memória.

A extensão de cílios é uma técnica que vem ganhando popularidade por conferir às mulheres cílios alongados e volumosos. O procedimento não envolve cortes, por isso, alguns profissionais não esterilizam os materiais usados. De acordo com a especialista em biossegurança Daniela Pontes, é preciso estar atento aos riscos envolvidos na extensão de cílios, já que, qualquer material que possa ter contato com a mucosa ou com sangue deve ser esterilizado ou descartado. A pinça, por exemplo, por ser um instrumento pérfuro cortante, pode transmitir doenças como hepatites caso entre em contato com sangue ou mucosa ocular.





Diagnóstico precoce da leucemia









cão bebendo água jcomp/freepik

Leucemia é o nome dado a um conjunto de cânceres que afetam os glóbulos brancos do sangue, prejudicando o sistema de defesa do organismo. Essa condição causa uma produção descontrolada dos glóbulos, predispondo o organismo a infecções, anemia, hemorragias e outros sintomas. O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de sucesso no tratamento proposto pelos médicos. É importante estar atento a alguns sintomas que podem indicar a presença desse tipo de câncer. No caso crônico, pode ser encontrado acidentalmente em exames de sangue ou exames físicos de rotina. Já a leucemia aguda causa sintomas como anemia, manchas roxas no corpo sem causa aparente, sangramento espontâneo das gengivas e infecções recorrentes. Apesar de não haver fatores de risco conhecidos associados ao desenvolvimento da leucemia, o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz.





Sobe e desce da temperatura





Oscilações drásticas de temperatura, como manhãs geladas e tardes quentes afetam diretamente os humanos, que precisam preparar o guarda-roupa e a saúde para tantas mudanças. Mas os pets também sofrem com as oscilações térmicas, necessitando de atenção e cuidados. O médico veterinário Harald Fernando Vicente de Brito dá dicas de como minimizar o impacto das ondas de temperatura. No caso do tempo frio, perceba se o animal está tremendo. Nessa situação, deixe à disposição camas quentinhas, recorra às roupinhas e utilize um aquecedor se o frio for intenso. Já no calor, ao perceber o pet ofegante, a principal recomendação é mantê-los hidratados. Por fim, o veterinário destaca que manter os pets com as vacinas em dia é uma excelente atitude.





Posso confiar?





Entrou em vigor, no dia 1º de agosto, a nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob os requisitos técnico-sanitários para o funcionamento de laboratórios. Com a medida, farmácias poderão realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas, como sangue, urina, fezes e secreções. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), Fábio Brazão, fechar o diagnóstico preciso para determinar o melhor tratamento e o melhor medicamento, demanda muita investigação, um trabalho criterioso amparado por exames e análises que envolvem médicos de várias especialidades. “Se o achado do exame indicar um resultado muito fora do normal, o primeiro passo é buscar um médico para que ele indique exames complementares que possam trazer mais segurança em suas decisões de tratamento.”