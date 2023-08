683

Asma no Brasil



homem usando medicamento para asma Grupo São Cristóvão/Divulgação







Um levantamento da InterPlayers, hub de negócios de saúde e bem-estar, mostra que a venda de medicamentos para asma cresceu 51% nos últimos 12 meses no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, o aumento foi de 33%. Na primeira posição, o Rio Grande do Sul teve um aumento de 38%, seguido do Distrito Federal, Paraná e Goiás. De acordo com Ilo Aragão de Souza, gerente de Inteligência Comercial da empresa, esse aumento nas compras de remédios contra a asma está relacionado à evolução do mercado e à maior preocupação dos pacientes com a doença, especialmente pós-pandemia.





Ejaculação precoce



Copo com água e capsula de remédio Beto Novaes/EM/D.A Press







Chegou ao Brasil um novo medicamento específico para a ejaculação precoce com indicação na bula e uso sob demanda. O problema sexual é um dos mais frequentes entre os homens e afeta cerca de 30% da população masculina acima de 18 anos. A disfunção, em muitos casos, está relacionada à ansiedade e por isso costumava ser tratada com antidepressivos – medicamentos que não têm aprovação na bula para esse fim. O novo remédio, cujo princípio ativo é o cloridrato de dapoxetina, é de uso controlado (tarja vermelha). Ele já é utilizado em mais de 50 países e promete trazer mais conforto e qualidade de vida aos pacientes que sofrem com o problema.





Técnicas cirúrgicas



Mulher colocando as mãos na barriga Sasun Bughdaryan/UnsplashPixabay







A Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE) realizará o "1º Simpósio de Atualizações em Ginecologia Minimamente Invasiva: discutindo resultados", em 26 de agosto, no Centro de Convenções Milenium, em São Paulo (SP). O evento vai reunir alguns dos principais especialistas e acadêmicos do país nas áreas de cirurgia robótica, ginecologia oncológica, miomas, saúde reprodutiva da mulher e tratamento da endometriose. Destinado a médicos, enfermeiros, acadêmicos e outros profissionais da saúde que atuam nas áreas de ginecologia e ginecologia oncológica, o simpósio terá quatro mesas de debate. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link: https://materiais.sbendometriose.com.br/isimposio.





Lavagem nasal



criança com dificuldades dificuldades respiratórias Cristina Horta/EM/D.A Press







No inverno, surgem crises de rinite, resfriados e gripes. Para melhorar a qualidade de vida de crianças com dificuldades respiratórias, a lavagem nasal se torna uma prática recomendada devido ao seu custo-benefício. Essa limpeza pode ser realizada com soro fisiológico ou solução salina caseira, utilizando uma seringa. Atualmente, no mercado, existem várias opções de seringas, algumas lúdicas e divertidas, que se assemelham a brinquedos e são especialmente desenvolvidas para crianças. A fisioterapeuta respiratória Genai Latorre recomenda que a lavagem nasal seja realizada duas vezes ao dia em bebês e crianças que apresentem quadro viral. A especialista alerta que a criança deve ficar de pé ou sentada para evitar acidentes.





Estética masculina



homem fazendo procedimento estético Eduardo Rocha/RR







Segundo pesquisa global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), os homens são responsáveis por 15% dos procedimentos não-cirúrgicos em todo o mundo. Juliana Baía, biomédica, informa que o procedimento estético mais procurado é a toxina botulínica (botox), para amenizar as linhas de expressão marcadas no rosto; seguido por preenchimentos de queixo e de mandíbula. “Tive paciente que chegou ao consultório e relatou que ao contar para um amigo que ia aplicar botox, ficou sabendo que o mesmo já usava há muito tempo”, conta. Isso se deve à maior preocupação de que eles estejam mais jovens, mas que não fique evidente que se submeteram a alguma intervenção estética.