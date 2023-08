683

Campanha do Agosto Azul Vermelho é período dedicado à conscientização sobre a saúde vascular Arek Socha/Pixabay



Você sabia que os aneurismas não ocorrem apenas na região do cérebro? Conhece os sinais e sintomas que indicam a presença de um aneurisma de aorta torácica? É capaz de reconhecer os fatores de risco para o aneurisma abdominal ou para o aneurisma periférico? Essas e outras questões encontram resposta na cartilha educativa sobre aneurismas, lançada neste mês, como parte das comemorações do Agosto Azul Vermelho, período dedicado à conscientização sobre a Você sabia que os aneurismas não ocorrem apenas na região do cérebro? Conhece os sinais e sintomas que indicam a presença de um aneurisma de aorta torácica? É capaz de reconhecer os fatores de risco para o aneurisma abdominal ou para o aneurisma periférico? Essas e outras questões encontram resposta na cartilha educativa sobre aneurismas, lançada neste mês, como parte das comemorações do Agosto Azul Vermelho, período dedicado à conscientização sobre a saúde vascular.







“O diagnóstico de uma doença vascular é feito ouvindo as queixas dos pacientes, fazendo um exame físico detalhado e pedindo exames complementares necessários. É importante lembrar que algumas doenças são silenciosas e, por isso, a consulta de rotina também é fundamental para o cuidado com a saúde vascular”, afirma o presidente da SBACV, Julio Peclat.



Julio Peclat destaca ainda que "o médico angiologista ou cirurgião vascular é o profissional capacitado para tratar de problemas das artérias, Julio Peclat destaca ainda que "o médico angiologista ou cirurgião vascular é o profissional capacitado para tratar de problemas das artérias, veias e vasos linfáticos".

O tratamento

Segundo Mateus Borges, diretor de publicações da SBACV, depois do diagnóstico o médico especialista encaminhará o paciente para iniciar a série de cuidados necessários para evitar o agravamento do quadro.



“Os tipos de tratamento são diversos, dependendo de cada caso, e podem ser feitos com medicamentos, cirurgias ou outros procedimentos menos invasivos, além de mudanças simples nos hábitos de vida. Em alguns casos, é aconselhável uma equipe médica multidisciplinar, que, além do angiologista ou cirurgião vascular, pode envolver um cardiologista, neurologista, endocrinologista, clínico geral, obstetra, entre outros”, explica Mateus Borges.

Campanha Agosto Azul e Vermelho

O lançamento da cartilha pela SBACV marca as atividades do Agosto Azul Vermelho. Trata-se de uma iniciativa com o objetivo de conscientização e educação em saúde dos brasileiros, em especial dos que apresentam comportamento de risco (uso de cigarros e bebida alcoólica, sedentarismo, estresse, má alimentação, etc). Assim como qualquer enfermidade, alertam os especialistas, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais.

Além da cartilha, a SBACV está divulgando material sobre o assunto por meio de suas redes sociais, distribuindo conteúdo com fontes confiáveis para a imprensa e marcando presença nos espaços urbanos com a iluminação de monumentos e prédios públicos em azul e vermelho, as cores da campanha. Personalidades da mídia também estão somando apoio à campanha, com a gravação de vídeos de alerta sobre os cuidados com as doenças vasculares.





"De forma geral, a mensagem principal da iniciativa capitaneada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, com a campanha Agosto Azul Vermelho, é que precisamos cuidar da saúde para evitar ter que tratar da doença. Quando se tem uma mensagem relevante, o desafio é fazer esse recado chegar a cada vez mais pessoas”, ressalta o presidente da SBACV.