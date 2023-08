683

Uma garota de 16 anos ficou quase 50 dias internada em Belo Horizonte (MG) depois de uma grave complicação de sinusite que levou à projeção de seu globo ocular e perda óssea parcial. Num vídeo que viralizou no tik tok, ela contou que o incidente começou com um inchaço ocular que parecia inofensivo. “Estava arrumando para ir à escola, meu olho amanheceu inchado. Até então, achei que era um inchaço matinal normal. Porém, o inchaço não passou, e foi piorando”. No vídeo, ela mostra fotos em que seu globo ocular aparece bastante projetado para frente. Ela relata ainda que passou por vários oftalmologistas em sua cidade, Sete Lagoas (MG) e que só em Belo Horizonte foi descobrir de fato do que se tratava, no meio de uma cirurgia.





Porém, segundo seu relato no vídeo, foi durante a cirurgia que o verdadeiro problema apareceu: “A equipe médica constatou que, na verdade, era uma bactéria que estava se alastrando. Acabei perdendo uma parte do osso com a infecção, e a massa bacteriana estava quase atingindo o cérebro”, relata. Todo o problema teria sido causado por uma sinusite mal curada: “Tive sinusite a vida inteira, mas quando atacava, tomava medicamentos para dor e febre, mas não fazia o tratamento com antibiótico , com acompanhamento médico”. A sinusite não tratada teria desencadeado uma multiplicação bacteriana que estava se alastrando pela cabeça.

Sinusite, na maioria das vezes, é uma doença autolimitada

O neurocirurgião Felipe Mendes diz que a sinusite, na grande maioria das vezes, é uma doença autolimitada que, com o tratamento adequado, não costuma levar a grandes agravamentos Arquivo Pessoal Conforme explica o neurocirurgião Felipe Mendes, a sinusite, na grande maioria das vezes, é uma doença autolimitada que, com o tratamento adequado, não costuma levar a grandes agravamentos: "Porém, em um pequeno grupo de pessoas podem ocorrer algumas complicações, principalmente nos casos com tratamento inadequado, ou quando há um atraso no diagnóstico, ou em grupos de risco, como diabetes ou outras imunossupressões".





O oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira, professor de cirurgia oftalmológica da Faculdade Ciências Médicas alerta para a atenção a sintomas oculares, mesmo que pareçam inofensivos: “É importante entender que o olho está cercado de estruturas delicadas, como os seios paranasais, e infecções não tratadas podem se disseminar facilmente para essa região. A sinusite é uma inflamação das cavidades paranasais, e quando não tratada adequadamente, pode levar a complicações sérias, com a disseminação de infecções para áreas próximas, como a órbita ocular e o cérebro".

No caso da jovem que viralizou, segundo o vídeo, a dimensão do problema só foi descoberta durante uma cirurgia. O neurocirurgião Felipe Mendes pontua que, no caso da sinusite, por acometer os seios paranasais, que são estruturas que estão muito próximas da cavidade intracraniana, perto do sistema nervoso central, pode ocorrer uma progressão da doença por contiguidade: “O pus pode avançar e atingir o sistema nervoso ou o cérebro, podendo ocorrer a formação de empiema quando a coleção de pus acumula entre o cérebro e as meninges ou também o abscesso cerebral, quando essa coleção de pus envolve o tecido do cérebro”.

Quando procurar auxílio médico

Ainda segundo o neurocirurgião, outros tipos de complicações envolvem inflamação da parede dos vasos sanguíneos, causando tromboses ou isquemias nos olhos ou no sistema nervoso, com risco de sequelas: “Por isso é sempre importante identificar precocemente quando um resfriado ou mal estar não começa a melhorar de forma espontânea, após três ou quatro dias, ou quando o paciente está em tratamento de sinusite e começa a apresentar sinais diferentes como uma dor de cabeça muito forte ou começa a notar que porções do rosto estão mais inchadas, com alteração do estado mental e nível de consciência, sonolência excessiva, fraqueza, episódio de convulsão ou dormência em um dos lados do corpo”

O oftalmologista Tiago César ressalta a importância de se buscar atendimento médico adequado, já que a automedicação pode mascarar os sintomas de algo mais sério, levando a esse tipo de situação: “Quando percebeu o inchaço ocular inicialmente, ela provavelmente não imaginava que poderia se tornar algo grave, o que é compreensível, pois sintomas oculares podem ser confundidos com problemas menos sérios. Esse caso é um exemplo da importância de se procurar atendimento especializado assim que surgem sintomas de que algo está errado. Em caso de crises de sinusite, ter o hábito de fazer o acompanhamento médico adequado, tomar o antibiótico e medicações recomendadas da forma correta é essencial, subestimar uma infecção apenas por ela ser recorrente é um erro grave e pode levar a consequências muito sérias".