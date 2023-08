683

É importante oferecer às crianças uma alimentação balanceada, priorizando alimentos naturais e antioxidantes, ricos em minerais e vitaminas, essenciais ao fortalecimento do sistema imune Zaki AHMED/Pixabay



O período de volta às aulas marca uma preocupação constante dos pais em relação aos cuidados com o sistema imunológico das crianças. O inverno e as baixas temperaturas contribuem para a presença de vírus, como por exemplo, o da gripe, mais comum nessa época do ano. Além disso, no retorno às aulas, especialmente no frio, as crianças tendem a se reunir dentro de ambientes fechados e das salas de aula, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias.









“É extremamente importante oferecer às crianças uma alimentação balanceada, priorizando alimentos naturais e antioxidantes como frutas e verduras, e também carnes magras, ricos em minerais e vitaminas, essenciais para o fortalecimento do sistema imune ”, diz Mayara Stankevicius, nutricionista da Vitamine-se.

Suplementos como alternativa

Em caso de resistência à introdução de uma alimentação balanceada, Mayara Stankevicius assegura que é possível considerar o uso de suplementos como alternativa para complementar a nutrição dos pequenos, auxiliando nos benefícios de respostas imunológicas.

Confira alguns nutrientes que podem auxiliar no cuidado com a imunidade das crianças:

- Vitamina C: a ingestão de vitamina C aumenta a absorção de ferro não heme - encontrado de forma abundante em alimentos de origem vegetal; auxilia no metabolismo do ácido fólico, alguns aminoácidos, hormônios e neurotransmissores; estimula a produção de linfócitos, os chamados glóbulos brancos, principais células de defesa do nosso organismo; além de possuir um papel importante como antioxidante, o que impacta positivamente no sistema imune.



A a ingestão de vitamina C aumenta a absorção de ferro não heme - encontrado de forma abundante em alimentos de origem vegetal; auxilia no metabolismo do ácido fólico, alguns aminoácidos, hormônios e neurotransmissores; estimula a produção de linfócitos, os chamados glóbulos brancos, principais células de defesa do nosso organismo; além de possuir um papel importante como antioxidante, o que impacta positivamente no sistema imune. suplementação correta com vitamina C junto a uma rotina saudável, também contribui para a prevenção de gripes e resfriados . Adicionalmente, o nutriente facilita a recuperação e ajuda a encurtar o período de infecção, caso a criança contraia alguma doença. Limão, laranja, acerola, tangerina, goiaba, manga, abacaxi, kiwi são alguns dos alimentos que possuem vitamina C.

- Vitamina D3: atua no intestino delgado e nos rins, estimulando uma melhor absorção de nutrientes. A vitamina D3 também ajuda na redução do risco de inflamação, obesidade e diabetes, além de ser importante para a saúde óssea, agindo no metabolismo do cálcio e facilitando a sua absorção. Por esse motivo é que a sua deficiência pode causar, por exemplo, retardo do crescimento, anormalidades ósseas e aumento do risco de



O nutriente pode ser encontrado em alimentos como atua no intestino delgado e nos rins, estimulando uma melhor absorção de nutrientes. A vitamina D3 também ajuda na redução do risco de inflamação, obesidade e diabetes, além de ser importante para a saúde óssea, agindo no metabolismo do cálcio e facilitando a sua absorção. Por esse motivo é que a sua deficiência pode causar, por exemplo, retardo do crescimento, anormalidades ósseas e aumento do risco de fraturas na vida adulta.O nutriente pode ser encontrado em alimentos como atum, sardinha , bife de fígado e gema de ovo, porém em quantidades pequenas, sendo insuficiente para manter bons níveis para o organismo. A melhor fonte é por meio de exposição solar diária ou suplementação.

- Vitamina E: tem propriedade antioxidante e papel importante na produção de anticorpos, melhorando a resposta imunológica eficiente no organismo. É útil na prevenção de certos cânceres por auxiliar na reparação de membrana e inibição da carcinogênese. Sobre as principais fontes, ressaltamos as oleaginosas, semente de linhaça, tem propriedade antioxidante e papel importante na produção de anticorpos, melhorando a resposta imunológica eficiente no organismo. É útil na prevenção de certos cânceres por auxiliar na reparação de membrana e inibição da carcinogênese. Sobre as principais fontes, ressaltamos as oleaginosas, semente de linhaça, abacate, espinafre e brócolis.



- Zinco: essencial para o crescimento infantil e desenvolvimento cognitivo, é um mineral fundamental para a síntese de células imunológicas e cicatrização de lesões. Age na defesa contra vírus, bactérias e fungos e está associado à regeneração óssea e muscular. Pode ser encontrado em alimentos como essencial para o crescimento infantil e desenvolvimento cognitivo, é um mineral fundamental para a síntese de células imunológicas e cicatrização de lesões. Age na defesa contra vírus, bactérias e fungos e está associado à regeneração óssea e muscular. Pode ser encontrado em alimentos como carne vermelha , peixes, grão de bico e nozes.

“É fundamental investir em nutrientes que auxiliam no bom funcionamento do organismo. Mantê-los em dia entre o público infantil é uma ótima oportunidade para crescer de forma saudável e evitar doenças”, acrescenta a nutricionista.