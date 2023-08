683

Ler é uma atividade prazerosa, de entretenimento e que o faz viajar sem sair do lugar







Tantas pessoas se interessam pela leitura, mas não conseguem uma conexão. A importância da leitura na infância, na juventude e na fase adulta são indiscutíveis, por isso, Daisy Gouveia, escritora, influenciadora digital, host do Podcast da Daisy e criadora do Clube de Leitura da Daisy, enumera alguns motivos para todos se encantarem com os livros e com os benefícios que eles trazem.





Com 66 anos, Daisy Gouveia usa as redes sociais para incentivar as pessoas, principalmente as mulheres, a adotarem o hábito da leitura.



Com 66 anos, Daisy Gouveia usa as redes sociais para incentivar as pessoas, principalmente as mulheres, a adotarem o hábito da leitura. Ela trabalhou 35 anos na área da moda e escreveu o livro "Costurando Minha História" no qual conta sua trajetória e fala sobre sua reinvenção profissional, estimulando as pessoas que também querem mudar e empreender.





Daisy Gouveia, escritora e influenciadora digital, destaca que um livro se torna um companheiro capaz de espantar a solidão, pois com o hábito da leitura você nunca estará sozinho. Assim, para Daisy Gouveia ler é importante...

Em primeiro lugar por prazer. "Ler é uma atividade prazerosa. E nos traz horas de entretenimento e nos faz viajar sem sair do sofá". Para exercitar a memória e a atenção. "A leitura exige atenção e, por meio dela, memorizamos o enredo, nomes, enriquecemos o vocabulário e trazemos para o presente palavras pouco usadas, mas que já faziam parte de nosso repertório". Para aumentar o conhecimento. "Os livros trazem cenários nunca vividos, cidades distantes que talvez não conhecêssemos sem a leitura, histórias de vida surpreendentes e personagens que nos impactarão". Para amenizar o estresse e ansiedade. "A leitura acalma. O hábito de leitura antes de dormir traz um sono restaurador, mas escolha para a leitura noturna contos leves ou poesia e um livro impresso, pois a luz do digital, no celular ou tablet, inibe a produção de melatonina, hormônio do sono, prejudicando seu descanso. Com o hábito da leitura antes de dormir o corpo se habitua e se prepara para relaxar e trazer uma boa noite de sono, evitando a insônia, um mal vivido e tão relatado em nossos tempos". Para evitar a depressão, diminuir os níveis de estresse, o ritmo da respiração e relaxar. "Doenças como a depressão também podem ser evitadas com um livro que se torna um companheiro capaz de espantar a solidão, pois com o hábito da leitura você nunca estará sozinho".