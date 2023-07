683

Corrida do trigo





As inscrições para a 5ª edição da Corrida e Caminhada do Trigo em 2023 já estão abertas. A competição será realizada no dia 1º de outubro, no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP) e tem como objetivo incentivar o consumo de produtos derivados da farinha de trigo, como importante fonte de energia para os atletas de corrida. Os participantes do evento podem optar por percorrer trajetos de cinco ou 10 quilômetros, correndo ou caminhando. A arena será instalada na região do Obelisco e a prova será realizada no entorno do monumento. A ação comemora três importantes datas: o Dia Mundial do Pão (16/10), o Dia do Macarrão (25/10) e o Dia do Trigo (10/11). Para se inscrever, acesse: www.corridadotrigo.com.br.

Estatuto da Criança e do Adolescente





O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está completando 33 anos . Com mais de três décadas, o órgão trouxe conquistas importantes para a proteção e promoção da infância e da juventude no país, como o acesso à educação e a redução da mortalidade e do trabalho infantil.Segundo o advogado e especialista em direitos da infância e juventude, Ariel de Castro, o estatuto trouxe, nas últimas décadas, importantes atualizações, como a proibição de castigos físicos, medidas protetivas contra agressores e a guarda compartilhada. Mas, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o cenário atual é preocupante. Mais de 60% da população de até 17 anos vive na pobreza no Brasil. Falta acesso a direitos básicos, como educação, saneamento, água, alimentação, moradia e informação.

Kit para viagem





As férias de julho costumam ser um período de viagens em família. Na ocasião, é importante levar um kit de medicamentos e itens de saúde básicos para possíveis imprevistos. Entre os itens essenciais, estão analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, antialérgicos, remédios para náuseas, diarreia, gases, colírios, pomadas e repelentes para insetos. Vale incluir, também, na bagagem, um kit de primeiros socorros – acidentes e pequenos machucados sempre podem acontecer. Nesse caso, os itens fundamentais são soro fisiológico, solução antisséptica para feridas, gazes esterilizadas de vários tamanhos, ataduras e esparadrapos, luvas descartáveis, algodão, tesoura sem ponta, curativos tipo band-aid, termômetro e pomada para queimadura.

Dermatite nos pets

Se você tem um pet deve ficar incomodado(a) ao vê-lo se coçar incessantemente. Diferentemente das coceirinhas ocasionais, a ação pode estar relacionada a problemas de pele como a dermatite - doença crônica, caracterizada pela inflamação nas camadas mais superficiais da pele e pode acometer diferentes áreas do corpo do animal. O tutor deve ficar alerta para outros sinais como: lambedura excessiva, inflamação na pele, pústulas (erupção cutânea) na região do dorso ou barriga, vermelhidão ao redor dos olhos e da boca, nas orelhas, nas patas e na região da virilha. A condição não tem cura definitiva, mas é possível tratar com medicamentos, shampoos e condicionadores específicos para que as crises não sejam tão frequentes e intensas.

Medo de agulha



Desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e outras universidades brasileiras, um material colante, com microagulhas de aplicação indolor, pode facilitar a imunização de crianças e de pessoas que tenham aversão a agulhas e injeções. Especialistas do Laboratório de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, liderados pelo professor Guilherme Mattos Jardim Costa, do Departamento de Morfologia, estão participando da pesquisa que tem por objetivo criar adesivos de pele para aplicação de vacinas. O adesivo poderia substituir as agulhas convencionais.