Gentileza importa mais do que beleza





CAsal de namorados ebv2307p0002





De acordo com a mais recente pesquisa de consumo do Bumble, 92% dos entrevistados, no Brasil, concordam que ser gentil é mais importante do que quaisquer atributos físicos em um parceiro em potencial, sendo a honestidade e a empatia as duas características mais visadas da gentileza em um relacionamento. O levantamento faz parte da campanha global intitulada “Ser gentil é irresistível”, do Bumble, aplicativo de relacionamento no qual as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa. "Quando abordamos o namoro com gentileza, ajudamos a criar um ambiente de respeito e compaixão, permitindo que as conexões cresçam", disse Whitney Wolfe Herd, fundadora e CEO do Bumble.





Profissão que disparou no Brasil



Médico e paciente rawpixel.com/ Freepik





A expectativa de vida no Brasil subiu de 76,8 anos, em 2020, para 77 anos, em 2021, com previsão de alcançar a faixa de 88 anos, em 2100, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento da população idosa implica o crescimento da demanda de cuidadores, profissionais responsáveis por garantir o bem-estar e prestar auxílio ao paciente no dia a dia. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, em 10 anos, o número de profissionais na área saltou de 5.263 para 34.051. A projeção é que a profissão ganhe cada vez mais espaço no cenário nacional, uma vez que a expectativa é que o país conte com mais de 39 milhões de idosos na próxima década, segundo o IBGE.





Rastreamento



mulher sendo examinada Sesc/ Divulgação







Conceição do Mato Dentro (MG) recebe a terceira edição do “Sesc Saúde Mulher”, projeto itinerante que tem como foco rastrear precocemente o câncer de mama e de colo de útero, por meio da realização dos exames gratuitos de mamografia, Papanicolau e ultrassom. Os atendimentos serão realizados até 2 de agosto. A previsão é que sejam feitos, na unidade móvel, 209 exames de Papanicolau, 217 mamografias e 256 ultrassonografias (pélvica, mamária e endovaginal) neste período. Os exames ofertados pelo “Sesc Saúde Mulher” devem ser agendados previamente. Para mais informações, Secretaria Municipal de Saúde: (31) 3868 -1380.





Centésimo transplante cardíaco



Laudicélio de Paula, de 60 anos, com equipe do hospital Santa Casa BH Santa Casa BH/ Divulgação







A Santa Casa BH, reconhecida por sua atuação em transplantes de órgãos, tecidos e células, realizou neste mês, o centésimo transplante cardíaco. De acordo com Sílvio Amadeu Andrade, coordenador clínico do Programa de Transplantes Cardíaco, o procedimento, realizado no dia 16 de junho, contou com nove profissionais da equipe de transplante cardíaco e teve duração de quatro horas. Após ficar 21 dias em observação, Laudicélio de Paula, de 60 anos, recebeu alta no dia 6 de julho. O transplante ocorreu nove anos após o diagnóstico de miocardiopatia dilatada e idiopática - condição que leva o coração a se dilatar, ocasionando insuficiência cardíaca.





Escovar os dentes



higiene bucal AlbanyColle/ Pixabay







A higiene bucal desempenha um papel fundamental na saúde do organismo. Por isso, escovar os dentes com atenção e cuidado é essencial para manter um sorriso saudável e prevenir problemas bucais no futuro. A cirurgiã-dentista Bruna Conde ressalta hábitos importantes para se incluir na rotina, como utilizar uma escova de dentes adequada e substituí-la regularmente entre três e quatro meses, para evitar a acumulação de bactérias; escolher escovas com cerdas macias e de tamanho adequado, pois oferecem uma limpeza suave, mais eficiente, sem causar danos às gengivas e ao esmalte dos dentes; e usar a técnica correta, escovando a parte frontal, a superior e entre os dentes.