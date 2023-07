De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), oito em cada 10 pessoas podem sentir dores na lombar, ou seja, 80% da população mundial já teve ou vai ter problemas de lombalgia. A rotina cada vez mais exaustiva, horas de trabalho na mesma posição, postura incorreta, movimentos errados ao realizar atividades físicas, ações presentes no dia a dia podem ocasionar dores e lesões na lombar - região mais baixa da coluna.

Monica Marques, diretora técnica da Cia. Athletica, explica que a dor lombar representa o segundo maior motivo de consultas médicas - ficando atrás apenas da dor de cabeça. É possível melhorar e prevenir esse incômodo com exercícios físicos, boa alimentação e atenção à postura.





Antes associada ao cansaço da idade, as dores na lombar estão se tornando comuns em crianças e jovens, por conta do excesso de horas em frente a computadores, videogames e celulares.Nesse caso, muitos pais e responsáveis optam pela natação, prática que trabalha todos os músculos do corpo e é bastante popular entre as duas faixas etárias."A natação tem todos os benefícios de um esporte aquático , por isso, é tão indicado para diminuir as dores nas costas, já que seus movimentos fortalecem especialmente a parte superior do corpo e os exercícios de respiração melhoram a postura", informa Monica.