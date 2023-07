Teste gratuito ajuda a prevenir possíveis doenças e a viver mais

683

Uma startup desenvolveu um algoritmo capaz de identificar, a partir de poucas respostas, o risco de uma pessoa desenvolver um dos cinco tipos de câncer mais comuns no Brasil (mama, próstata, cólon, colo de útero e pulmão), além de Uma startup desenvolveu um algoritmo capaz de identificar, a partir de poucas respostas, o risco de uma pessoa desenvolver um dos cinco tipos de câncer mais comuns no Brasil (mama, próstata, cólon, colo de útero e pulmão), além de doenças mentais e cardíacas. A PreviNEO, promove, até o fim deste mês, uma campanha com a abertura da plataforma gratuitamente para que as pessoas possam acessar e descobrir se têm predisposição para alguma dessas doenças.





Atendimento personalizado





“Além disso, vamos disponibilizar o concierge digital, que amplia a atenção da PreviNEO com a ação das pessoas depois que respondem o questionário e recebem o resultado”, destaca Hélio. A novidade é focada em promover um atendimento personalizado por e-mail e no whatsapp, monitorando se a pessoa agendou uma consulta e/ou fez os exames necessários: “Com isso, vamos conseguir ir além do simples apontamento do problema e acompanhar de fato a reação das pessoas após o resultado do teste”, afirma Hélio Filho.Leia também: Cirurgia inédita em Minas Gerais utiliza tecnologia de navegação digital.

Em agosto, a startup fará um levantamento de todas as respostas e desenvolverá um mapeamento dos resultados obtidos.